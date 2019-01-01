У Бучі ліквідували загоряння житлового будинку. Будьте уважні!

18 січня 2021 року о 08:21 до оперативно-диспетчерської служби міста Ірпінь надійшло повідомлення про загоряння приватного житлового будинку за адресою: м. Буча, вул. Вишнивецького, 12.

До місця виклику було терміново направлено черговий караул 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (2 АЦ) та 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (2 АЦ).По прибуттю рятувальниками встановлено, що осередок пожежі знаходиться на горищному приміщенні 2-х поверхового житлового будинку.Пожежу було успішно локалізовано о 09:02 та повністю ліквідовано о 09:23.Загалом на пожежу було залучено 4 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.Причина пожежі встановлюється.