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У Бучі ліквідували загоряння житлового будинку. Будьте уважні!

18 січня 2021 року о 08:21 до оперативно-диспетчерської служби міста Ірпінь надійшло повідомлення про загоряння приватного житлового будинку за адресою: м. Буча, вул. Вишнивецького, 12.


До місця виклику було терміново направлено черговий караул 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (2 АЦ) та 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (2 АЦ).

По прибуттю рятувальниками встановлено, що осередок пожежі знаходиться на горищному приміщенні 2-х поверхового житлового будинку.
Пожежу було успішно локалізовано о 09:02 та повністю ліквідовано о 09:23.
Загалом на пожежу було залучено 4 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Буча
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