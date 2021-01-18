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Планові відключення електропостачання 19-25 січня

ПрАТ "ДТЕК Київські Регіональні Електромережі" повідомляє про графік планових відключень електропостачання в період 19 - 25 січня 2021 року.

МОЖЛИВЕ відключення електропостачання за наступними адресами:

21 січня
Технічне обслуговування (з 8 по 18 год)
Ворзель: вул.: Нестора Потєхи, Кленова, Композиторів, Лісова, Курортна

23 січня
Капітальний ремонт (з 8 по 17 год)
Буча: вул. Кірова, Романа Шухевича, Суворова, Вокзальна, Вокзальний, Гагаріна, Грушевського, Яблунська
Гостомель: вул. Кірова

25 січня
Технічне обслуговування (з 8 по 18 год)
Мироцьке: вул. Радгоспна, Червоноармійська, Калініна
Буча: вул. Ястремська


КОЛ-ЦЕНТР «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:


+38067 4957040
+38044 4590740
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Київобленерго відключення світла Буча
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