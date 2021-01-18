Планові відключення електропостачання 19-25 січня

ПрАТ "ДТЕК Київські Регіональні Електромережі" повідомляє про графік планових відключень електропостачання в період 19 - 25 січня 2021 року.
МОЖЛИВЕ відключення електропостачання за наступними адресами:
21 січня
Технічне обслуговування (з 8 по 18 год)
Ворзель: вул.: Нестора Потєхи, Кленова, Композиторів, Лісова, Курортна
23 січня
Капітальний ремонт (з 8 по 17 год)
Буча: вул. Кірова, Романа Шухевича, Суворова, Вокзальна, Вокзальний, Гагаріна, Грушевського, Яблунська
Гостомель: вул. Кірова
25 січня
Технічне обслуговування (з 8 по 18 год)
Мироцьке: вул. Радгоспна, Червоноармійська, Калініна
Буча: вул. Ястремська
+38067 4957040
+38044 4590740
МОЖЛИВЕ відключення електропостачання за наступними адресами:
21 січня
Технічне обслуговування (з 8 по 18 год)
Ворзель: вул.: Нестора Потєхи, Кленова, Композиторів, Лісова, Курортна
23 січня
Капітальний ремонт (з 8 по 17 год)
Буча: вул. Кірова, Романа Шухевича, Суворова, Вокзальна, Вокзальний, Гагаріна, Грушевського, Яблунська
Гостомель: вул. Кірова
25 січня
Технічне обслуговування (з 8 по 18 год)
Мироцьке: вул. Радгоспна, Червоноармійська, Калініна
Буча: вул. Ястремська
КОЛ-ЦЕНТР «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:
+38067 4957040
+38044 4590740