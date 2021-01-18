Буча: Аварія на високовольтній лінії. 18.01.2021

Відділ з питань надзвичайних ситуацій інформує громаду:
За даними ДТЕК Київські регіональні електромережі сталася аварія на високовольтній лінії електропередач внаслідок чого знеструмлено частину вулиць м. Буча. Відсутнє також водопостачання. Аварійні бригади працюють над ліквідацією аварії. Час відновлення 11:00 год.
За даними ДТЕК Київські регіональні електромережі сталася аварія на високовольтній лінії електропередач внаслідок чого знеструмлено частину вулиць м. Буча. Відсутнє також водопостачання. Аварійні бригади працюють над ліквідацією аварії. Час відновлення 11:00 год.