Буча, 28 січня: Порядок денний 7 сесії БМР

Порядок денний пленарного засідання 7 сесії VIIІ скликання 28 січня 2021 року/Проект, можливі зміни/
1
|Про зарахуванням помічника-консультанта депутата Бучанської міської ради VIІI скликання
2
|Про заслуховування інформації про діяльність Ради учасників антитерористичної операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції об’єднаних сил
3
|Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, результати діяльності на території м.Буча Бучанським ВП Ірпінським ВП ГУ НП в Київській області
4
| Про затвердження Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Громадський бюджет) Бучанської міської
територіальної громади
5
|Про затвердження граничного розміру фінансування проектів та етапів реалізації Громадського бюджету Бучанської міської територіальної громади на 2021 рік
6
| Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради № 116-5-VIII
від 24.12.2020 р. «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки»
7
|Про затвердження передавальних актів
8
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської міської ради на баланс Фінансового управління Бучанської міської ради
9
|Про передачу майна Синяківської сільської ради
10
|Про розгляд звернення фізичної особи – підприємця Кандаскалова Анатолія Олександровича м. Буча вул. Жовтнева, 17, пл. 232 кв.м
11
|Про розгляд звернення фізичної особи – підприємця Веремієнка Олега Володимировича м.Буча вул. Жовтнева, 37-А, пл. 35кв.м
12
|Про розгляд звернень гр. Васильківської Ганни Андріївни та гр. Крепкої Катерини Михайлівни м. Буча вул. Некрасова, 5, пл. 200кв.м
13
|Про розгляд звернення Приватного акціонерного товариства «Київстар» с.Луб’янка вул. Кравця, б/н пл. 66 кв. м.
14
|Про внесення змін до штатних розписів структурних підрозділів відділу освіти Бучанської міської ради
15
| Про списання основних засобів з балансу Відділу освіти Бучанської
міської ради
16
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Відділу освіти Бучанської міської ради на баланс КЗ КОР «Пластовий ви шкільний центр»
17
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Відділу освіти Бучанської міської ради на баланс Бучанської Української гімназії
18
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Відділу освіти Бучанської міської ради на баланс Бучанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
19
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на баланс КП «Бучазеленбуд»
20
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст. »№4 на баланс КП «Бучазеленбуд»
21
|Про внесення змін до штатного розпису Комунального закладу «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» № 8 Бучанської міської ради Київської області
22
|Про затвердження соціальної цільової програми «Шкільний автобус» Бучанської міської територіальної громади на 2021-2023 рр.
23
|Про внесення змін до базової мережі закладів культури та внесення змін до штатного розпису структурних підрозділів відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
24
|Про внесення змін в Положення про старосту
25
|Про внесення змін до статуту КП «Бучаводоканал» Бучанської міської ради
26
|Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,05 га., к.н. 3210800000:01:121:1563 в м. Буча
27
|Про затвердження звіту з експертної грошової оцінки та продаж земельної ділянки по вул. Склозаводська, 10-В в м. Буча
28
|Про розгляд звернення депутата Київської обласної ради Колодія О.М.
29
|Про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності Бучанської міської територіальної громади, що розташоване за адресою: вул. Вишневе, 1, м. Буча (підвальне приміщення Бучанської Української гімназії загальною площею 132 м. кв.)
30
| Про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності Бучанської міської територіальної
громади, що розташоване за адресою: вул. Вишнева, 1, м. Буча (приміщення Бучанської Української гімназії)
31
|Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Бучанської міської об’єднаної громади, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону ( Перелік другого типу)
|Перелік питань регулювання земельних відносин
32
|Про затвердження документації із землеустрою .Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221084001:01:006:0208 у приватну власність гр. Тарасенко Л.І. с.Луб’янка.
33
|Про затвердження документації. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221082501:01:004:0079 у власність гр. Савіної В.В. с.Здвижівка вул. Центральна,11
34
|Про затвердження документації із землеустрою . Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221084000:02:004:0268 у приватну власність гр. Печніковій Д.С. с.Луб’янка.
35
| Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності яка визначена для продажу на земельних торгах( у формі аукціону) .
Про включення земельної ділянки комунальної власності за кадастровим номером 3210800000:01:118:0011 до переліку земельних ділянок для підготовки лотів, в частині землеоціночних робіт, до продажу на земельних торгах у формі аукціону.
36
| Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності яка визначена для продажу на земельних торгах( у формі аукціону).
Про включення земельної ділянки комунальної власності за кадастровим номером 3210800000:01:118:0012 до переліку земельних ділянок для підготовки лотів, в частині землеоціночних робіт, до продажу на земельних торгах у формі аукціону.
37
| Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
яка визначена для продажу права оренди на неї на земельних торгах( у формі аукціону).
Про включення до переліку земельної ділянки для продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону за кадастровим номером 3221080500:03:004:0585 с.Блиставиця вул. Поліська б/н та продаж права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону
38
| Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
яка визначена для продажу права оренди на неї на земельних торгах( у формі аукціону).
Про включення до переліку земельної ділянки для продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону за кадастровим номером 3210800000:01:143:0005 місто Буча вул. Заводська б/н та продаж права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону.
39
|Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:132:0263 м.Буча вул. Льва Симиренка б/н . у приватну власність гр. Ковальчуку С.В.
40
|Про затвердження документації із землеустрою . Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:086:0057 у приватну власність гр. Помазану Ю.П. м. Буча.
41
| Про затвердження документації . Про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3221055300:02:019:0118 у власність гр. Алєксєєнка В.В.
вул. Зарічна, 5 в смт. Бабинці.
42
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210945600:01:004:3001 у приватну власність гр. Кірік Т.Є. в селищі Ворзель, вул. Чкалова,22-б
43
| Про затвердження документації. Про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3221055300:02:022:0011 у власність гр. Марусевич Т.В. вул. Травнева, 35 в смт. Бабинці.
44
|Про розгляд ( 3 ) клопотань гр. Клименка В.А. селище Ворзель
45
|Про розгляд клопотання гр. Волосенко К.С. м.Буча
46
| Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності
( кадастровий номер 3210800000:01:136:5225) в м.Буча по вул. Степова, 26 С/Т « Берізка»
47
|Про затвердження документації. Про передачу земельної ділянкикадастровий номер 3221055300:02:016:0086 у власність гр. Ошовського О.В.вул. Стадіонна, 14 в смт. Бабинці.
48
| Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності
( кадастровий номер 3210800000:01:030:0032) в м.Буча по вул. 2 Лінія, 31, С/Т « Вишневе».
49
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:086:0056 у приватну власність гр. Рудь А.В. вул. Гайдамацька м. Буча
50
|Про розгляд клопотання адвокатського об’єднання « Казачук та партнери» в інтересах гр. Шиловського Л.М.
51
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:132:0258 у приватну власність гр. Алексєєвої Г.Є. вул. Тургенєва м. Буча
52
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:132:0262 у приватну власність гр. Шнюковій Л.М. вул. Л.Симиренка м. Буча
53
|Про затвердження документації. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221055300:02:008:0398 у власність гр. Дзюбі Р.Ю. Дзюбина в смт. Бабинці.
54
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:086:0054 у приватну власність гр. Тиндюк О.М. вул. Гайдамацька м. Буча
55
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:090:0020 у приватну власність гр. Нагорної Н.В. вул. А.Михайловського м. Буча
56
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:086:0053 у приватну власність гр. Рудь Л.М. вул. Гайдамацька м. Буча
57
|Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу у власність земельних ділянок за кадастровими номерами: 3210945600:01:013:0030 та 3210945600:01:013:0031 гр. Добровольській Е.М в селищі Ворзель, вул. Чкалова,12.
58
| Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності
( кадастровий номер 3210945300:01:136:0117) в м.Буча по вул. Прогресивна, 12, С/Т
« Берізка».
59
|Про надання гр. Бушмі Т.В. на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення ( присадибної) земельної ділянки у власність площею 1200 кв.м для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Квіткова,14 в с.Луб’янка Київської області.
60
|Про затвердження документації Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221084000:02:004:0269 у власність гр. Кудіна А.К. вул. Короленка,102-Д в с.Луб’янка.
61
|Про затвердження документації Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221055300:02:019:0123 у власність гр. Смірнова С.Г.вул. Травнева, 67д в смт. Бабинці.
62
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:132:0261 у приватну власність гр. Плохой Ю.О. вул. Гайдамацька м. Буча
63
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221084001:01:011:0114 у спільну часткову власність грПисанка М.П. Сабадіна К.П. вул. Харківська,33, с.Луб’янка
64
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:086:0058 у приватну власність гр. Тиндюк В.А. вул. Гайдамацька м. Буча
65
|Про надання гр. Олексюку Василю Вікторовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0551 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Нова в смт. Бабинці Київської області.
66
|Про розгляд клопотання Гаврилової І.О.
67
|Про надання дозволу гр. Шалюті З.В. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) пл. 0,0702га по вул. Нова, в смт. Бабинці.
68
|Про розгляд клопотання Пархоменка В.М.
69
|Про надання дозволу гр. Шомі О.М. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) пл. 0,1019 га, по вул. Козацька в смт. Бабинці.
70
|Про розгляд клопотання Єпіфанової М.В.
71
|Про розгляд ( 2) клопотань Телігіна В.В.
72
| Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності
( кадастровий номер 321080500:05:001:0029) Кривошеєва Ганна Іллівна пл. 0,0574 га в с.Блиставиця з садівництва під присадибну забудову
73
|Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення з/д комунальної власності, що перебуває в оренду у гр. Риков О.В. Сердунь В., Мартинюк С.І. пл. 40 кв.м ( існуючий об’єкт) вул. Островського,18-б з побутового обслуговування на ( 03.07) будівлі торгівлі
74
|Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності Флока Ірини Леонідівни (кадастровий номер 3210945600:01:031:0044) в смт. Ворзель по вул. Червоноармійська, 39 (присадибна ділянка)
75
| Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки в смт. Ворзель,вул. Крилова,62 кадастровий номер 3210945600:01:002:3031
у приватну власність гр. Михайленко О.І.
76
| Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки в смт. Ворзель,вул. Кленова,56-б кадастровий номер 3210945600:01:059:3014
у приватну власність гр. Безвершук О.Б.
77
|Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу в постійне користування земельної ділянки Релігійній організації « Релігійна громада ( помісна церква) Євангелиських християн- Баптистів « Віфанія» вул. Я.Мудрого,1 м. Буча
78
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210945600:01:065:3002 у приватну власність гр. Приходько Є.Ю. в селищі Ворзель, вул. Лісова,50
79
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210945600:01:065:3003 у приватну власність гр. Приходько Ю.О. в селищі Ворзель, вул. Лісова,50/1
80
|Про надання дозволу гр. Лук’янчук А.В. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) пл. 0,2500га по вул. Шевченка,20, в с.Тарасівщина.
81
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:016:0082 у приватну власність гр. Чушенко Н.Д. в вул. Героїв Майдану,9, м.Буча
82
| Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення
земельної ділянки приватної власності кадастровий номер 3210800000:01:065:0004 в м.Буча, вул. Революції власник Камінський А.В. (медичний заклад)
83
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484800:02:003:0020 у приватну власність гр. Ткачу Н.В. вул. Каштанова,1, с.Мироцьке
84
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484800:02:003:0023 у приватну власність гр. Холоденку І.В. вул. Каштанова,5, с.Мироцьке
85
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484801:002:5003 у приватну власність гр. Черв’яковській О.В. вул. Дружби,87-а, с.Мироцьке
86
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484801:01:001:0034 у приватну власність гр. Пономаренку О.М. . вул. Лісова,12. с.Мироцьке
87
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484801:01:001:0033 у приватну власність гр. Петренку В.В. вул. Садова,26, с.Мироцьке
88
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484801:01:001:0032 у приватну власність гр. Лук’яненко Р.Л. вул. Лісова,15, с.Мироцьке
89
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484801:01:034:0004 у приватну власність гр. Сидоренко А.В. пров. Новий,9, с.Мироцьке
90
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484800:02:003:0021 у приватну власність гр. Ткачу В.Б. вул. Каштанова,3с.Мироцьке
91
|Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484800:02:003:0022 у приватну власність гр. Деревинській С.В. вул. Київська,21, с.Мироцьке
92
|Про розгляд клопотання Прокопчук Г.В.
93
|Про розгляд клопотання Мотузенко С.В.
94
|Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210945600:01:050:0060 гр. Рябко А.І. вул. Крупської,9/1 в селищі Ворзель.
95
|Депутатські запити
96
|Різне