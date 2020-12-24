Буча, 28 січня: Порядок денний 7 сесії БМР



1 Про зарахуванням помічника-консультанта депутата Бучанської міської ради VIІI скликання



2 Про заслуховування інформації про діяльність Ради учасників антитерористичної операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції об’єднаних сил



3 Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, результати діяльності на території м.Буча Бучанським ВП Ірпінським ВП ГУ НП в Київській області



4 Про затвердження Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Громадський бюджет) Бучанської міської

територіальної громади



5 Про затвердження граничного розміру фінансування проектів та етапів реалізації Громадського бюджету Бучанської міської територіальної громади на 2021 рік



6 Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради № 116-5-VIII

від 24.12.2020 р. «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Бучанської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки»



7 Про затвердження передавальних актів



8 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської міської ради на баланс Фінансового управління Бучанської міської ради



9 Про передачу майна Синяківської сільської ради



10 Про розгляд звернення фізичної особи – підприємця Кандаскалова Анатолія Олександровича м. Буча вул. Жовтнева, 17, пл. 232 кв.м



11 Про розгляд звернення фізичної особи – підприємця Веремієнка Олега Володимировича м.Буча вул. Жовтнева, 37-А, пл. 35кв.м



12 Про розгляд звернень гр. Васильківської Ганни Андріївни та гр. Крепкої Катерини Михайлівни м. Буча вул. Некрасова, 5, пл. 200кв.м



13 Про розгляд звернення Приватного акціонерного товариства «Київстар» с.Луб’янка вул. Кравця, б/н пл. 66 кв. м.



14 Про внесення змін до штатних розписів структурних підрозділів відділу освіти Бучанської міської ради



15 Про списання основних засобів з балансу Відділу освіти Бучанської

міської ради



16 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Відділу освіти Бучанської міської ради на баланс КЗ КОР «Пластовий ви шкільний центр»



17 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Відділу освіти Бучанської міської ради на баланс Бучанської Української гімназії



18 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Відділу освіти Бучанської міської ради на баланс Бучанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1



19 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на баланс КП «Бучазеленбуд»



20 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. - ЗОШ І-ІІІ ст. »№4 на баланс КП «Бучазеленбуд»



21 Про внесення змін до штатного розпису Комунального закладу «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» № 8 Бучанської міської ради Київської області



22 Про затвердження соціальної цільової програми «Шкільний автобус» Бучанської міської територіальної громади на 2021-2023 рр.



23 Про внесення змін до базової мережі закладів культури та внесення змін до штатного розпису структурних підрозділів відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради



24 Про внесення змін в Положення про старосту



25 Про внесення змін до статуту КП «Бучаводоканал» Бучанської міської ради



26 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,05 га., к.н. 3210800000:01:121:1563 в м. Буча



27 Про затвердження звіту з експертної грошової оцінки та продаж земельної ділянки по вул. Склозаводська, 10-В в м. Буча



28 Про розгляд звернення депутата Київської обласної ради Колодія О.М.



29 Про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності Бучанської міської територіальної громади, що розташоване за адресою: вул. Вишневе, 1, м. Буча (підвальне приміщення Бучанської Української гімназії загальною площею 132 м. кв.)



30 Про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності Бучанської міської територіальної

громади, що розташоване за адресою: вул. Вишнева, 1, м. Буча (приміщення Бучанської Української гімназії)



31 Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Бучанської міської об’єднаної громади, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону ( Перелік другого типу)



Перелік питань регулювання земельних відносин



32 Про затвердження документації із землеустрою .Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221084001:01:006:0208 у приватну власність гр. Тарасенко Л.І. с.Луб’янка.



33 Про затвердження документації. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221082501:01:004:0079 у власність гр. Савіної В.В. с.Здвижівка вул. Центральна,11



34 Про затвердження документації із землеустрою . Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221084000:02:004:0268 у приватну власність гр. Печніковій Д.С. с.Луб’янка.



35 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності яка визначена для продажу на земельних торгах( у формі аукціону) .

Про включення земельної ділянки комунальної власності за кадастровим номером 3210800000:01:118:0011 до переліку земельних ділянок для підготовки лотів, в частині землеоціночних робіт, до продажу на земельних торгах у формі аукціону.



36 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності яка визначена для продажу на земельних торгах( у формі аукціону).

Про включення земельної ділянки комунальної власності за кадастровим номером 3210800000:01:118:0012 до переліку земельних ділянок для підготовки лотів, в частині землеоціночних робіт, до продажу на земельних торгах у формі аукціону.



37 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

яка визначена для продажу права оренди на неї на земельних торгах( у формі аукціону).

Про включення до переліку земельної ділянки для продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону за кадастровим номером 3221080500:03:004:0585 с.Блиставиця вул. Поліська б/н та продаж права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону



38 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

яка визначена для продажу права оренди на неї на земельних торгах( у формі аукціону).

Про включення до переліку земельної ділянки для продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону за кадастровим номером 3210800000:01:143:0005 місто Буча вул. Заводська б/н та продаж права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону.



39 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:132:0263 м.Буча вул. Льва Симиренка б/н . у приватну власність гр. Ковальчуку С.В.



40 Про затвердження документації із землеустрою . Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:086:0057 у приватну власність гр. Помазану Ю.П. м. Буча.



41 Про затвердження документації . Про передачу земельної ділянки

кадастровий номер 3221055300:02:019:0118 у власність гр. Алєксєєнка В.В.

вул. Зарічна, 5 в смт. Бабинці.



42 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210945600:01:004:3001 у приватну власність гр. Кірік Т.Є. в селищі Ворзель, вул. Чкалова,22-б



43 Про затвердження документації. Про передачу земельної ділянки

кадастровий номер 3221055300:02:022:0011 у власність гр. Марусевич Т.В. вул. Травнева, 35 в смт. Бабинці.



44 Про розгляд ( 3 ) клопотань гр. Клименка В.А. селище Ворзель



45 Про розгляд клопотання гр. Волосенко К.С. м.Буча



46 Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності

( кадастровий номер 3210800000:01:136:5225) в м.Буча по вул. Степова, 26 С/Т « Берізка»



47 Про затвердження документації. Про передачу земельної ділянкикадастровий номер 3221055300:02:016:0086 у власність гр. Ошовського О.В.вул. Стадіонна, 14 в смт. Бабинці.



48 Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності

( кадастровий номер 3210800000:01:030:0032) в м.Буча по вул. 2 Лінія, 31, С/Т « Вишневе».



49 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:086:0056 у приватну власність гр. Рудь А.В. вул. Гайдамацька м. Буча



50 Про розгляд клопотання адвокатського об’єднання « Казачук та партнери» в інтересах гр. Шиловського Л.М.



51 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:132:0258 у приватну власність гр. Алексєєвої Г.Є. вул. Тургенєва м. Буча



52 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:132:0262 у приватну власність гр. Шнюковій Л.М. вул. Л.Симиренка м. Буча



53 Про затвердження документації. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221055300:02:008:0398 у власність гр. Дзюбі Р.Ю. Дзюбина в смт. Бабинці.



54 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:086:0054 у приватну власність гр. Тиндюк О.М. вул. Гайдамацька м. Буча



55 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:090:0020 у приватну власність гр. Нагорної Н.В. вул. А.Михайловського м. Буча



56 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:086:0053 у приватну власність гр. Рудь Л.М. вул. Гайдамацька м. Буча



57 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу у власність земельних ділянок за кадастровими номерами: 3210945600:01:013:0030 та 3210945600:01:013:0031 гр. Добровольській Е.М в селищі Ворзель, вул. Чкалова,12.



58 Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності

( кадастровий номер 3210945300:01:136:0117) в м.Буча по вул. Прогресивна, 12, С/Т

« Берізка».



59 Про надання гр. Бушмі Т.В. на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення ( присадибної) земельної ділянки у власність площею 1200 кв.м для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Квіткова,14 в с.Луб’янка Київської області.



60 Про затвердження документації Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221084000:02:004:0269 у власність гр. Кудіна А.К. вул. Короленка,102-Д в с.Луб’янка.



61 Про затвердження документації Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221055300:02:019:0123 у власність гр. Смірнова С.Г.вул. Травнева, 67д в смт. Бабинці.



62 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:132:0261 у приватну власність гр. Плохой Ю.О. вул. Гайдамацька м. Буча



63 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221084001:01:011:0114 у спільну часткову власність грПисанка М.П. Сабадіна К.П. вул. Харківська,33, с.Луб’янка



64 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:086:0058 у приватну власність гр. Тиндюк В.А. вул. Гайдамацька м. Буча



65 Про надання гр. Олексюку Василю Вікторовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0551 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Нова в смт. Бабинці Київської області.



66 Про розгляд клопотання Гаврилової І.О.



67 Про надання дозволу гр. Шалюті З.В. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) пл. 0,0702га по вул. Нова, в смт. Бабинці.



68 Про розгляд клопотання Пархоменка В.М.



69 Про надання дозволу гр. Шомі О.М. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) пл. 0,1019 га, по вул. Козацька в смт. Бабинці.



70 Про розгляд клопотання Єпіфанової М.В.



71 Про розгляд ( 2) клопотань Телігіна В.В.



72 Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності

( кадастровий номер 321080500:05:001:0029) Кривошеєва Ганна Іллівна пл. 0,0574 га в с.Блиставиця з садівництва під присадибну забудову



73 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення з/д комунальної власності, що перебуває в оренду у гр. Риков О.В. Сердунь В., Мартинюк С.І. пл. 40 кв.м ( існуючий об’єкт) вул. Островського,18-б з побутового обслуговування на ( 03.07) будівлі торгівлі



74 Про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності Флока Ірини Леонідівни (кадастровий номер 3210945600:01:031:0044) в смт. Ворзель по вул. Червоноармійська, 39 (присадибна ділянка)



75 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки в смт. Ворзель,вул. Крилова,62 кадастровий номер 3210945600:01:002:3031

у приватну власність гр. Михайленко О.І.



76 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки в смт. Ворзель,вул. Кленова,56-б кадастровий номер 3210945600:01:059:3014

у приватну власність гр. Безвершук О.Б.



77 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу в постійне користування земельної ділянки Релігійній організації « Релігійна громада ( помісна церква) Євангелиських християн- Баптистів « Віфанія» вул. Я.Мудрого,1 м. Буча



78 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210945600:01:065:3002 у приватну власність гр. Приходько Є.Ю. в селищі Ворзель, вул. Лісова,50



79 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210945600:01:065:3003 у приватну власність гр. Приходько Ю.О. в селищі Ворзель, вул. Лісова,50/1



80 Про надання дозволу гр. Лук’янчук А.В. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) пл. 0,2500га по вул. Шевченка,20, в с.Тарасівщина.



81 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:016:0082 у приватну власність гр. Чушенко Н.Д. в вул. Героїв Майдану,9, м.Буча



82 Про затвердження проекту землеустрою. Про зміну цільового призначення

земельної ділянки приватної власності кадастровий номер 3210800000:01:065:0004 в м.Буча, вул. Революції власник Камінський А.В. (медичний заклад)



83 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484800:02:003:0020 у приватну власність гр. Ткачу Н.В. вул. Каштанова,1, с.Мироцьке



84 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484800:02:003:0023 у приватну власність гр. Холоденку І.В. вул. Каштанова,5, с.Мироцьке



85 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484801:002:5003 у приватну власність гр. Черв’яковській О.В. вул. Дружби,87-а, с.Мироцьке



86 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484801:01:001:0034 у приватну власність гр. Пономаренку О.М. . вул. Лісова,12. с.Мироцьке



87 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484801:01:001:0033 у приватну власність гр. Петренку В.В. вул. Садова,26, с.Мироцьке



88 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484801:01:001:0032 у приватну власність гр. Лук’яненко Р.Л. вул. Лісова,15, с.Мироцьке



89 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484801:01:034:0004 у приватну власність гр. Сидоренко А.В. пров. Новий,9, с.Мироцьке



90 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484800:02:003:0021 у приватну власність гр. Ткачу В.Б. вул. Каштанова,3с.Мироцьке



91 Про затвердження документації із землеустрою Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3222484800:02:003:0022 у приватну власність гр. Деревинській С.В. вул. Київська,21, с.Мироцьке



92 Про розгляд клопотання Прокопчук Г.В.



93 Про розгляд клопотання Мотузенко С.В.



94 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210945600:01:050:0060 гр. Рябко А.І. вул. Крупської,9/1 в селищі Ворзель.



95 Депутатські запити