Держрегулювання ціни на газ: 6,99 грн за кубометр на період карантину

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив підготувати держрегулювання ціни на газ на період карантину по 6,99 грн за кубічний метр.

Рішення про державне регулювання ціни на газ на рівні 6,99 грн за кубічний метр не означає, що Уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні.

Доручено Міністерству фінансів та Міністерству соціальної політики сформувати механізми субсидіювання, який допоможе людям, які використовують електроенергію для опалення домівок.



У зв’язку зі збільшенням тарифів, у січні зростуть і субсидійні виплати для людей.



В Україні 3,1 млн домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг. Середній розмір нарахувань, становить більш ніж 1 600 гривень. Ми значно спростили доступ до отримання таких субсидії. Можна це зробити онлайн, поштою, офлайн. Збільшено кількість людей, яким субсидія перепризначається автоматично. Без комісій та перевірок.