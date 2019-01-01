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  • Учора, 15:58
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Держрегулювання ціни на газ: 6,99 грн за кубометр на період карантину

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив підготувати держрегулювання ціни на газ на період карантину по 6,99 грн за кубічний метр.



У зв’язку з пандемією COVID-19, запровадженими в Україні карантинними обмеженнями, різким і непомірним для українців під час карантину зростанням біржових цін на газ в останні тижні, пропонується запровадити в Україні для всіх побутових споживачів державне регулювання ціни на газ на період дії карантинних обмежень або до завершення цього опалювального сезону.

Пропонована ціна, яка встановиться на цей період, — 6,99 грн за метр кубічний для всіх побутових споживачів. На сьогодні це найнижча ціна на українській біржі. Водночас деякі облгази сьогодні продають газ для побутових споживачів по 10 грн і навіть вище. Тобто, пропонується зменшення ціни на газ майже на 30%.

Відповідно даю доручення Міненерго, Мінекономіки, Мін’юсту та іншим ЦОВВ, невідкладно підготувати проєкт постанови КМУ про запровадження державного регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень.

Рішення про державне регулювання ціни на газ на рівні 6,99 грн за кубічний метр не означає, що Уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні.


Адже підхід, коли ціну газу регулює попит і пропозиція, працює в усіх розвинених країнах. Газ стає таким самим товаром, як хліб чи послуги інтернету. Конкуренція означає усунення монополії окремих газопостачальників, які заробляли надприбутки, а тому були зацікавлені, аби ринок ніколи не запрацював.

Водночас поки ринок газу в Україні продовжує формуватися, держава має підтримати людей. Тому рішення про державне регулювання ціни тимчасове і буде задіяне до кінця опалювального сезону або до кінця карантинних обмежень.

За цей час Уряд та інші органи влади зможуть сформувати всі умови, аби ринкові правила запрацювали повною мірою. Такі правила означатимуть, що окремі газопостачальники більше не зможуть користуватися своїм монопольним становищем та захмарно підвищувати тарифи.

НКРЕКП починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на розподіл газу.

Ми хочемо вийти на системне та збалансоване рішення. Особливо проблемною зараз є ситуація в населених пунктах, де функціонують малі оператори ГРМ, які обслуговують невелику кількість споживачів. Це питання також має бути вирішене найближчим часом.

Доручено Міністерству фінансів та Міністерству соціальної політики сформувати механізми субсидіювання, який допоможе людям, які використовують електроенергію для опалення домівок.

У зв’язку зі збільшенням тарифів, у січні зростуть і субсидійні виплати для людей.

В Україні 3,1 млн домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг. Середній розмір нарахувань, становить більш ніж 1 600 гривень. Ми значно спростили доступ до отримання таких субсидії. Можна це зробити онлайн, поштою, офлайн. Збільшено кількість людей, яким субсидія перепризначається автоматично. Без комісій та перевірок.
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