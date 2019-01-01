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  • Учора, 14:46
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Від 14 січня бізнес штрафуватимуть за відсутність масок у клієнтів

2 січня Президент підписав Закон N1113.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 13 січня його опубліковано в Голосі України №4. Відповідно він набере чинності з 14 січня.




Законом вносяться зміни до ст. 46, 47 Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» якими встановлюються, що фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі від 200 до 300 нмдг (наразі це 3400 – 5100 гривень!) для юридичної особи, фізичної особи-підприємця за:
► допуск особи у громадські будинки, споруди, де здійснюється обслуговування населення, та громадський транспорт у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, без попередження, донесеного в будь-якій формі та в будь-який спосіб, про необхідність одягнути засіб індивідуального захисту органів дихання, зокрема респіратор або захисну маску, що закриває ніс та рот, у тому числі виготовлений самостійно, та/або
► відсутність реагування на перебування в таких місцях осіб без вдягнутих засобів індивідуального захисту (усне зауваження про необхідність одягнути засіб індивідуального захисту, припинення обслуговування, виклик представника Національної поліції з повідомленням про адміністративне правопорушення).

Законом визначається, що складати постанови про накладення штрафів та застосування фінансових санкцій уповноважені посадові особи територіальних органів центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Тобто, накладати ці штрафи буде Держпродспоживслужба.
Хоча суб'єкту господарювання, як бачимо із зазначеного вище, пропонується викликати (в разі виявлення порушників) представників Нацполіції.

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