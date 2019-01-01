Від 14 січня бізнес штрафуватимуть за відсутність масок у клієнтів

2 січня Президент підписав Закон N1113.
Законом вносяться зміни до ст. 46, 47 Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» якими встановлюються, що фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі від 200 до 300 нмдг (наразі це 3400 – 5100 гривень!) для юридичної особи, фізичної особи-підприємця за:
► допуск особи у громадські будинки, споруди, де здійснюється обслуговування населення, та громадський транспорт у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, без попередження, донесеного в будь-якій формі та в будь-який спосіб, про необхідність одягнути засіб індивідуального захисту органів дихання, зокрема респіратор або захисну маску, що закриває ніс та рот, у тому числі виготовлений самостійно, та/або
► відсутність реагування на перебування в таких місцях осіб без вдягнутих засобів індивідуального захисту (усне зауваження про необхідність одягнути засіб індивідуального захисту, припинення обслуговування, виклик представника Національної поліції з повідомленням про адміністративне правопорушення).
Законом визначається, що складати постанови про накладення штрафів та застосування фінансових санкцій уповноважені посадові особи територіальних органів центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Тобто, накладати ці штрафи буде Держпродспоживслужба.
Хоча суб'єкту господарювання, як бачимо із зазначеного вище, пропонується викликати (в разі виявлення порушників) представників Нацполіції.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 13 січня його опубліковано в Голосі України №4. Відповідно він набере чинності з 14 січня.
Законом вносяться зміни до ст. 46, 47 Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» якими встановлюються, що фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі від 200 до 300 нмдг (наразі це 3400 – 5100 гривень!) для юридичної особи, фізичної особи-підприємця за:
► допуск особи у громадські будинки, споруди, де здійснюється обслуговування населення, та громадський транспорт у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, без попередження, донесеного в будь-якій формі та в будь-який спосіб, про необхідність одягнути засіб індивідуального захисту органів дихання, зокрема респіратор або захисну маску, що закриває ніс та рот, у тому числі виготовлений самостійно, та/або
► відсутність реагування на перебування в таких місцях осіб без вдягнутих засобів індивідуального захисту (усне зауваження про необхідність одягнути засіб індивідуального захисту, припинення обслуговування, виклик представника Національної поліції з повідомленням про адміністративне правопорушення).
Законом визначається, що складати постанови про накладення штрафів та застосування фінансових санкцій уповноважені посадові особи територіальних органів центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Тобто, накладати ці штрафи буде Держпродспоживслужба.
Хоча суб'єкту господарювання, як бачимо із зазначеного вище, пропонується викликати (в разі виявлення порушників) представників Нацполіції.