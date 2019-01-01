Від 14 січня бізнес штрафуватимуть за відсутність масок у клієнтів

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 13 січня його опубліковано в Голосі України №4. Відповідно він набере чинності з 14 січня.

В Ірпені провели рейд-перевірку щодо дотримання правил карантину

Законом вносяться зміни до ст. 46, 47 Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» якими встановлюються, що фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі від 200 до 300 нмдг (наразі це 3400 – 5100 гривень!) для юридичної особи, фізичної особи-підприємця за:Законом визначається, що складати постанови про накладення штрафів та застосування фінансових санкцій уповноважені посадові особи територіальних органів центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Тобто, накладати ці штрафи буде Держпродспоживслужба.Хоча суб'єкту господарювання, як бачимо із зазначеного вище, пропонується викликати (в разі виявлення порушників) представників Нацполіції.