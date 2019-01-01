Адреси 16 пунктів обігріву у Бучанській ОТГ:

В разі сильних морозів запрацюють пункти обігріву.

Від 14 січня у Київській області очікується дрібний сніг, який після обіду може посилитися. Температура повітря протягом доби 2-11º морозу.



15-16 січня в області очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 11-16° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.

► Центр реабілітації, м. Буча, вул. Радгоспна,7,+3804597 25868 – цілодобово.► Благодійний Християнський фонд, м. Буча, вул. Києво-Мироцька,86,+3804597 25897 –цілодобово.► Управління праці та соціального захисту населення, м.Буча. бульв. Б.Хмельницького. 5/5-а,+380459749904, з 8:00 год. до 17:00 год.► Адміністративна будівля Блиставицького старостинського оргугу, с. Блиставиця, вул. Я. Мудрого, 1-а,+3804577 39336 (04577) 39 236, з 8:00 год. до 17:00 год.► Медична амбулаторія , с. Блистаїніця. вул. Єдності, 1+3804577 39231, з 8:00 год. до 17:00 год.► Адміністартивна будівля Луб’янського старостинського округу, с. Луб’янка, вул. Шевченка,100,+3804577 38298, з 8:00 год. до 17:00 год.► Медична амбулоторія, с. Луб’янка, вул. Шевченка,97,+3804577 38242, з 8:00 год. до 17:00 год.► Адміністративна будівля Гаврилівського старостинською округу, с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька. 57+3804596 34296 , з 8:00 год. до 17:00 год.► Адміністративна будівля Ворзельського старостинського округу смт. Вертель, вул. Курортна, 68+3804597 46505, з 8:00 год. до 17:00 год.► ФОП Купчик І.П. ,смт. Бабинці, вул. Заводська, 48-а , з 12:00 год. до 23:00 год.► Адміністративна будівля Бабинецького старостинського округу, смт. Бабинці, вул. Травнева, 64-а+380477 71283 , 8:00 год. до 17:00 год.► Бабинецька амбулаторія Бородянського ЦІІМСД , смт. Бабинці, вул. Івана Франка, 80, з 09:00 год. до 15:00 год.► ФОП Тетерська О.В. (магазин) с. Будда -Бабинецька, вул Незалежності, з 8:00 гол. до 20:00 год.► Будинок культури , с. Здвижівка, вул. Центральна, 104 , з 8:00 год. до 17:00 год.► Здвижівська АЗПСМ Бородянського ЦПМСД , с. Здвижівка , вул. Центральна, 119+3804577 70241, з 8:00 год. до 17:00 год► Мироцький сільський клуб , с. Мироцьке, вул. Центральна. 5+3804598 75312, з 8:00 год. до 17:00 год.