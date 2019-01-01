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Київський зоопарк ввів пільгові ціни на час локдауну

На час введеного урядом локдауну київський зоопарк працюватиме в режимі парку та знизить ціни на вхідні квитки.


У київському зоопарку з нетерпінням чекають відвідувачів щодня без вихідних із 09:00 до 16:00.

«На час локдауну для всіх відвідувачів введено єдиний знижений тариф – 50 грн. Діти до 5 років – безкоштовно. Так, кияни та гості міста зможуть безпечно та бюджетно провести час на свіжому повітрі. А нова вхідна група та сучасний паркінг нададуть додаткового комфорту», – розповів в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський..

У зоопарку зазначають, що через карантинні обмеження доступ до зимових приміщень із екзотичними теплолюбними тваринами обмежено, через скло можна поспостерігати за сім’єю мавпочок-сіамангів, купанням пеліканів та порханнями червоних і чорних ібісів у зимовому саду. Поміж оленів, коней Пржевальського, зубрів та бізонів можна побачити диких кабанів, вовків та пухнастих рисей, а також тигрів та левів. Окрім того, зоопарк став місцем комфортної зимівлі й для диких водоплавних птахів: зграй перелітних качок, гусей та лебедів.

«Наразі КиївЗоо працює в режимі парку, де можна не тільки неквапливо прогулятися затишними алеями старого дендропарку, а й побачити тварин помірного клімату у своїх відкритих вольєрах», – додав Валентин Мондриївський.




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www.kyivcity.gov.ua 
 #coronavirus
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