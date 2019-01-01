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Буча: Виплату субсидій можуть провести з затримкою

Управління соціального захисту населення Бучанської міської ради на сторінці в соцмережі Фейсбук проінформувало громаду про затримку виплати соціальної допомоги.

Інформація для отримувачів державної соціальної допомоги, житлових субсидій і пільг. Повідомляємо, що по жодній програмі наразі управлінню не доведені кошторисні призначення з Державного бюджету. Як тільки ми отримаємо фінансування - ми зробимо все можливе, щоб всі громадяни все отримали.

Адміністрація УПСЗЗННЧК БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.


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Управління соціального захисту населення Бучанської міської ради 
 субсидії Бучанська ОТГ
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