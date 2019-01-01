Буча: Виплату субсидій можуть провести з затримкою

Інформація для отримувачів державної соціальної допомоги, житлових субсидій і пільг. Повідомляємо, що по жодній програмі наразі управлінню не доведені кошторисні призначення з Державного бюджету. Як тільки ми отримаємо фінансування - ми зробимо все можливе, щоб всі громадяни все отримали.



Адміністрація УПСЗЗННЧК БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.