Буча: Виплату субсидій можуть провести з затримкою

Управління соціального захисту населення Бучанської міської ради на сторінці в соцмережі Фейсбук проінформувало громаду про затримку виплати соціальної допомоги.
Інформація для отримувачів державної соціальної допомоги, житлових субсидій і пільг. Повідомляємо, що по жодній програмі наразі управлінню не доведені кошторисні призначення з Державного бюджету. Як тільки ми отримаємо фінансування - ми зробимо все можливе, щоб всі громадяни все отримали.
Адміністрація УПСЗЗННЧК БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
Адміністрація УПСЗЗННЧК БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.