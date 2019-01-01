Укрзалізниця продає квитки у Viber та Telegram

Укрзалізниця у співпраці з Visa та Middleware запустила перший власний чат-бот у Viber та Telegram з функціями:

• прямого продажу квитків;

• замовлення харчування під час поїздки;

• відображення розкладу руху;

• повернення придбаних квитків;

• інформування про прибуття, запізнення, номер колії та ін.

RailwayBot