Укрзалізниця продає квитки у Viber та Telegram

У першому релізі для замовлення доступні квитки на швидкісні поїзди Інтерсіті+ та їхній розклад.
Протестувати бот та придбати квитки на подорожі залізницею вже можна тут
www.vb.me
RailwayBot
Укрзалізниця у співпраці з Visa та Middleware запустила перший власний чат-бот у Viber та Telegram з функціями:
• прямого продажу квитків;
• замовлення харчування під час поїздки;
• відображення розкладу руху;
• повернення придбаних квитків;
• інформування про прибуття, запізнення, номер колії та ін.
• прямого продажу квитків;
• замовлення харчування під час поїздки;
• відображення розкладу руху;
• повернення придбаних квитків;
• інформування про прибуття, запізнення, номер колії та ін.
Протестувати бот та придбати квитки на подорожі залізницею вже можна тут
www.vb.me
RailwayBot