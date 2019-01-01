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Укрзалізниця продає квитки у Viber та Telegram

У першому релізі для замовлення доступні квитки на швидкісні поїзди Інтерсіті+ та їхній розклад.

Укрзалізниця у співпраці з Visa та Middleware запустила перший власний чат-бот у Viber та Telegram з функціями:
• прямого продажу квитків;
• замовлення харчування під час поїздки;
• відображення розкладу руху;
• повернення придбаних квитків;
• інформування про прибуття, запізнення, номер колії та ін.




Протестувати бот та придбати квитки на подорожі залізницею вже можна тут
www.vb.me
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www.uz.gov.ua 
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