Засідання Уряду: Можливо зменшать тарифи на газ для населення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про результати наради в Офісі президента з питання тарифів.
За словами глави уряду, "було напрацьовано два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення".
На виконання доручення Президента України, під час наради з керівництвом Міненерго, НАК «Нафтогаз», НКРЕКП, Оператором ГТС та представниками Офісу Президента було напрацьовано два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.
Перший підхід — це формування тарифів на газ за формулою «ціна на європейських хабах «мінус» транспортування газу до України», який пропонує Міністерство енергетики. Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників. Очікуваний результат: суттєве зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил.
Другий підхід, який пропонує державна компанія «Нафтогаз», — це посилення конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить «Нафтогаз». Крім того, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів. Очікуваний результат: посилення конкуренції та, як наслідок, суттєве зменшення платіжок для українців.
Також за результати наради з відповідальними відомствами сформовано механізм, який дозволить зменшити ціну на транспортування газу. НКРЕКП терміново починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу.
Водночас важливою політикою нашого Уряду залишається підтримка найбільш незахищених верств населення. Сьогодні в Україні 3,1 млн домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг. Середній розмір нарахувань, наприклад за листопад 2020 року, становив 1,6 тисячі гривень. Це майже на 250 грн більше, ніж у 2019 році. В окремих регіонах середній розмір субсидії за рік зріс на 300-500 грн щомісячно. Це зменшує навантаження на сімейні бюджети найбільш незахищених верств населення. І це справедлива державна політика, яка буде продовжуватися разом із підвищенням зарплат та програмою щодо відновлення економіки.
Перший підхід — це формування тарифів на газ за формулою «ціна на європейських хабах «мінус» транспортування газу до України», який пропонує Міністерство енергетики. Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників. Очікуваний результат: суттєве зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил.
Другий підхід, який пропонує державна компанія «Нафтогаз», — це посилення конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить «Нафтогаз». Крім того, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів. Очікуваний результат: посилення конкуренції та, як наслідок, суттєве зменшення платіжок для українців.
Також за результати наради з відповідальними відомствами сформовано механізм, який дозволить зменшити ціну на транспортування газу. НКРЕКП терміново починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу.
Водночас важливою політикою нашого Уряду залишається підтримка найбільш незахищених верств населення. Сьогодні в Україні 3,1 млн домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг. Середній розмір нарахувань, наприклад за листопад 2020 року, становив 1,6 тисячі гривень. Це майже на 250 грн більше, ніж у 2019 році. В окремих регіонах середній розмір субсидії за рік зріс на 300-500 грн щомісячно. Це зменшує навантаження на сімейні бюджети найбільш незахищених верств населення. І це справедлива державна політика, яка буде продовжуватися разом із підвищенням зарплат та програмою щодо відновлення економіки.