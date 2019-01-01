» » Графік роботи Гостомельського ЦНАПу
  • Учора, 17:05
  • 116
  • 0
+aA | -Aa 

Графік роботи Гостомельського ЦНАПу

На період карантину змінено графік роботи Гостомельського ЦНАПу

Понеділок – четвер: 9.00 – 16.00
П’ятниця: 9.00 – 15.00
Технічна перерва: 12.00 – 12.45


Реєстрація місця проживання здійснюється за попереднім записом
Тел: +380459731055

Державна реєстрація: 9.00 – 12.00
здійснюється за попереднім записом
Тел: +380459731055

Реєстрація нерухомості: Вт., Ср., Пт.
Реєстрація бізнесу: Пн., Чт.
1 0

Гостомельська селищна рада 
 Гостомель ЦНАП #coronavirus
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Ірпінський ЦНАП приймає громадян за попереднім записом

Ірпінський ЦНАП приймає громадян за попереднім записом

Ірпінський вісник
Ірпіньводоканал змінив графік прийому споживачів в м. Ірпінь

Ірпіньводоканал змінив графік прийому споживачів в м. Ірпінь

Буча та регіон
Змінюється графік роботи Управлінням соціального захисту населення

Змінюється графік роботи Управлінням соціального захисту населення

Управління праці в місті Буча
Графік роботи Бучанського ЦНАПУ

Графік роботи Бучанського ЦНАПУ

Буча та регіон
Управління ЦНАП: Гаврилівка, Блиставиця, Луб’янка графік роботи

Управління ЦНАП: Гаврилівка, Блиставиця, Луб’янка графік роботи

Буча та регіон
Отримати паспорт стало легше - електронна черга в Ірпінському паспортному столі

Отримати паспорт стало легше - електронна черга в Ірпінському паспортному столі

Державна реєстраційна служба
Буча: Відділ реєстрації місця проживання змінив адресу

Буча: Відділ реєстрації місця проживання змінив адресу

ВИКОНКОМ
Прокуратура: Судом відмовлено у відсторонення Гостомельського селищного голови від посади

Прокуратура: Судом відмовлено у відсторонення Гостомельського селищного голови від посади

Прокуратура м. Ірпеня
Графік роботи Бучанського міського управління юстиції

Графік роботи Бучанського міського управління юстиції

міська юстиція
Бучанське міське управління юстиції інформує

Бучанське міське управління юстиції інформує

міська юстиція
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.