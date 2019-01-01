На період карантину змінено графік роботи Гостомельського ЦНАПу
Реєстрація місця проживання здійснюється за попереднім записом
Тел: +380459731055
Державна реєстрація: 9.00 – 12.00
здійснюється за попереднім записом
Тел: +380459731055
Реєстрація нерухомості: Вт., Ср., Пт.
Реєстрація бізнесу: Пн., Чт.
Понеділок – четвер: 9.00 – 16.00
П’ятниця: 9.00 – 15.00
Технічна перерва: 12.00 – 12.45
П’ятниця: 9.00 – 15.00
Технічна перерва: 12.00 – 12.45
Реєстрація місця проживання здійснюється за попереднім записом
Тел: +380459731055
Державна реєстрація: 9.00 – 12.00
здійснюється за попереднім записом
Тел: +380459731055
Реєстрація нерухомості: Вт., Ср., Пт.
Реєстрація бізнесу: Пн., Чт.