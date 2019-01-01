Локдаун до 24 січня: Які обмеження він передбачає

На Київщині та території всієї країни відсьогодні, 8 січня, почали діяти посилені карантинні обмеження. Вони триватимуть до 24 січня включно. Відповідне рішення Кабмін прийняв, щоб не допустити поширення нової хвилі захворюваності на COVID-19, яка може настати після новорічних та різдвяних свят.

«Майже рік ми живемо в умовах пандемії коронавірусу. Хвороба продовжує стрімко поширюватись. Серед інфікованих – більше десятка дітей щодня. Тож закликаю всіх мешканців нашої області з розумінням поставитись до введення локдауну. Це вимушений захід безпеки, який допоможе розірвати епідеміологічний ланцюжок зараження та зберегти здоров’я і життя людей», – зазначив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Згідно з ухваленим документом забороняється:

Дозволяється:

відповідну постанову«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» було прийнято на засіданні Кабміну 9 грудня 2020 року.5 січня 2021 року Уряд ухвалив внесення змін до вищезазначеної постанови. Зокрема йдеться про те, що самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетинанням державного кордону припиняється в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено після перетинання державного кордону.Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з прибуттям з тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя також припиняється в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу, який проведено після перетинання контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них.