Локдаун до 24 січня: Які обмеження він передбачає

На Київщині та території всієї країни відсьогодні, 8 січня, почали діяти посилені карантинні обмеження. Вони триватимуть до 24 січня включно. Відповідне рішення Кабмін прийняв, щоб не допустити поширення нової хвилі захворюваності на COVID-19, яка може настати після новорічних та різдвяних свят.
«Майже рік ми живемо в умовах пандемії коронавірусу. Хвороба продовжує стрімко поширюватись. Серед інфікованих – більше десятка дітей щодня. Тож закликаю всіх мешканців нашої області з розумінням поставитись до введення локдауну. Це вимушений захід безпеки, який допоможе розірвати епідеміологічний ланцюжок зараження та зберегти здоров’я і життя людей», – зазначив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.
Згідно з ухваленим документом забороняється:
Відвідування закладів освіти будь-якої форми власності, крім дитячих садочків;
Функціонування кафе барів і ресторанів, крім доставки та роботи навинос;
Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів;
Приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів;
Приймання відвідувачів спортивними залами та фітнес-центрами;
Робота басейнів;
Робота непродовольчих ринків (робота продовольчих дозволяється з обмеженнями);
Робота суб’єктів господарювання у сфері торговельного та побутового обслуговування населення, крім тих, які належать до винятків.
Дозволяється:
Робота громадського транспорту, міжміське та міжнародне авто-, авіа- та залізничне сполучення;
Торгівля продовольчими товарами;
Торгівля лікарськими засобами, виробами медпризначення та ветпрепаратами;
Торгівля засобами гігієни, засобами зв’язку та кормами для тварин;
Торгівля побутовою хімією і друкованою пресою;
Технічне обслуговування і ремонт авто;
Робота АЗС (без зон харчування);
Робота фінансових установ (банків);
Робота поштових операторів;
Робота перукарень і салонів краси (за попереднім записом);
Робота готелів (зони спільного харчування в них працюватимуть лише з 06:00 до 11:00);
Спортивні заходи професійних клубів без глядачів.
Нагадаємо:
відповідну постанову«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» було прийнято на засіданні Кабміну 9 грудня 2020 року.
Повний текст постанови можна переглянути тут.
5 січня 2021 року Уряд ухвалив внесення змін до вищезазначеної постанови. Зокрема йдеться про те, що самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетинанням державного кордону припиняється в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено після перетинання державного кордону.
Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з прибуттям з тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя також припиняється в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу, який проведено після перетинання контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них.
Детальніше про зміни можна прочитати за цим посиланням.