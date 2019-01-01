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  • Учора, 10:39
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30 вулиць без електропостачання в Ірпені

Фахівці ДТЕК Київські регіональні електромережі та власники житлових забудов Ірпеня відновлюють роботу трьох пошкоджених ліній.

7 січня о 6 ранку на високовольтній підстанції 110/10 кВ «Ірпінь» спрацювала захисна автоматика, яка відключила відразу три лінії 10 кВ, що живлять частину клієнтів у місті Ірпінь.


Дві лінії Л-ТП-669 та Л-ТП-132/23 належать оператору системи розподілу ДТЕК Київські регіональні електромережі. Від них отримують електропостачання мешканці вулиць Миру, Соборна, Мінеральна, 8 Березня, Курортна, Тургенівська, Квіткова, Полтавська, 6 Лінія, Антонова, Северинівська, Котляревського.

Наші фахівці вже усунули частину пошкодження на лінії Л-ТП-669 та включили частину клієнтів, крім вул. Миру та Соборна 158-165. По цим вулицям спеціалісти компанії продовжують відновлювати пошкоджений кабель. На лінії Л-ТП-132/23 фахівці компанії також продовжують пошук пошкодження. Роботи з відновлення мають бути завершені протягом дня.

Ще одна пошкоджена лінія Л-ТП-660/2 знаходиться у власності забудовників «Укрсоцбуд», Оверко І., Карпенко Б., Антонюк Ю. Лінія, яка перебуває на їх балансі живить багатоквартирний масив житлової забудови по вул. Джерельна, Західна, Новооскольська, Мечнікова - ЖК «Фортуна»-1,2, «Синергія», «Грандлайф». Лінію Л-ТП-660/2, яка знаходиться у власності забудовників, можливо буде включити після того, як власники відшукають пошкодження та виконають ремонт. За даними нашого диспетчерського пункту, власники лінії проінформовані. Про орієнтовний час відновлювальних робіт на цій лінії інформація ще уточнюється та буде надана додатково.

Слід заначити, що оператор системи розподілу не має права втручатися в роботу абонентського (приватного) обладнання. Тому коли трапляються аварії саме в таких електроустановках, відновити електропостачання можливо лише після того, як власники обладнання відремонтують його, і оператор системи розподілу зможе підключити його до електромереж.

З повагою, Алла Гурова, керівник відділу з комунікацій ДТЕК Київські регіональні електромережі

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Київобленерго Ірпінь
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