Буча, Ворзель: Планові відключення електропостачання в січні

ПрАТ "ДТЕК Київські Регіональні Електромережі" повідомляє про графік планових відключень електропостачання в період 6 - 13 січня 2021 року.
МОЖЛИВЕ відключення електропостачання за наступними адресами:
6 січня:
Капітальний ремонт (з 8 по 10 години)
Буча: вул.Ватутіна, Кірова
Ворзель: вул.Лісова, Тюльпанова
Технічне обслуговування (з 8 по 18 години)
Буча: вул.Котляревського, О.Олеся, Патріотів, М.Вербицького, І.Багряного, Антонія Михайловського, Гоголя, Інститутська
Ворзель: вул.Яблунська, Мічуріна, Пшеничного
8 січня:
Ворзель: вул.Нестора Потєхи, Кленова, Композиторів, Лісова, Курортна
Технічне обслуговування (з 8 по 18 години)
11 січня:
Технічне обслуговування (з 8 по 18 години)
Буча: вул.Героїв Крут
Ворзель: вул.Курортна, Тюльпанова, Франка, Молодіжна, Стражеска, Кленова,
вул.Європейська, Ворзель: Кленова, Декабристів, Лісова, Курортна,
Городецького пров., Стражеска, Великого Жовтня, Пролетарська,
вул.Білостоцька, Бучанська, Композиторів,
вул.Курортна, Садова, Ватутіна пров., Свободи просп.
13 січня:
Технічне обслуговування (з 8 по 18 години)
Буча: вул.Зої Гайдай, Миколи Носова, Мельниківська, Тургенєва, Сілезька,
вул.Пушкінська, Кірова, Лісова, Максима Ридзанича, Євгена Гребінки,
вул.Євгена Маланюка, Вокзальна, Котляревського, Інститутська,
вул.Л. Симиренка, Івана Котляревського