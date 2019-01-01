» » Буча, Ворзель: Планові відключення електропостачання в січні
  • Учора, 08:27
  • 490
  • 0
+aA | -Aa 

Буча, Ворзель: Планові відключення електропостачання в січні

ПрАТ "ДТЕК Київські Регіональні Електромережі" повідомляє про графік планових відключень електропостачання в період 6 - 13 січня 2021 року.



МОЖЛИВЕ відключення електропостачання за наступними адресами:

6 січня:


Капітальний ремонт (з 8 по 10 години)
Буча: вул.Ватутіна, Кірова
Ворзель: вул.Лісова, Тюльпанова

Технічне обслуговування (з 8 по 18 години)
Буча: вул.Котляревського, О.Олеся, Патріотів, М.Вербицького, І.Багряного, Антонія Михайловського, Гоголя, Інститутська
Ворзель: вул.Яблунська, Мічуріна, Пшеничного

8 січня:


Ворзель: вул.Нестора Потєхи, Кленова, Композиторів, Лісова, Курортна
Технічне обслуговування (з 8 по 18 години)

11 січня:


Технічне обслуговування (з 8 по 18 години)
Буча: вул.Героїв Крут

Ворзель: вул.Курортна, Тюльпанова, Франка, Молодіжна, Стражеска, Кленова,
вул.Європейська, Ворзель: Кленова, Декабристів, Лісова, Курортна,
Городецького пров., Стражеска, Великого Жовтня, Пролетарська,
вул.Білостоцька, Бучанська, Композиторів,
вул.Курортна, Садова, Ватутіна пров., Свободи просп.


13 січня:


Технічне обслуговування (з 8 по 18 години)
Буча: вул.Зої Гайдай, Миколи Носова, Мельниківська, Тургенєва, Сілезька,
вул.Пушкінська, Кірова, Лісова, Максима Ридзанича, Євгена Гребінки,
вул.Євгена Маланюка, Вокзальна, Котляревського, Інститутська,
вул.Л. Симиренка, Івана Котляревського
2 0

ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ 
 Київобленерго відключення світла Буча Ворзель
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Закріплені вулиці за депутатми. Список депутатів по вулицям Бучанська ОТГ

Закріплені вулиці за депутатми. Список депутатів по вулицям Бучанська ОТГ

ВИКОНКОМ
Буча, Ворзель: Планові відключення електропостачання в грудні

Буча, Ворзель: Планові відключення електропостачання в грудні

Буча та регіон
Ворзель: Установлено платформу для лелечого гнізда (відео)

Ворзель: Установлено платформу для лелечого гнізда (відео)

Буча та регіон
Бучанська ТВК: Поділ виборчих округів в Бучанській ОТГ. Виборчі дільниці

Бучанська ТВК: Поділ виборчих округів в Бучанській ОТГ. Виборчі дільниці

Буча та регіон
Київобленерго: Вдома зникло світло - Як дізнатися причину?

Київобленерго: Вдома зникло світло - Як дізнатися причину?

Суспільство
Ворзель: Ліквідовано загорання в житловому будинку

Ворзель: Ліквідовано загорання в житловому будинку

Буча та регіон
Графік роботи бучанської поліклініки на новорічні свята

Графік роботи бучанської поліклініки на новорічні свята

Буча та регіон
11-31 січня, м.Буча: Планово технічне обслуговування внутрішніх газопроводів

11-31 січня, м.Буча: Планово технічне обслуговування внутрішніх газопроводів

Буча та регіон
Перейменування вулиць у Ворзелі

Перейменування вулиць у Ворзелі

Буча та регіон
Виборчі дільниці: Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське

Виборчі дільниці: Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське

Ірпінський вісник
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.