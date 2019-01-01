Призовна дільниця: Про приписку юнаків 2004 року народження

Про приписку юнаків 2004 року народження до призовної дільниці Бучансько-Ірпінського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
З метою забезпечення виконання Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 року №352 “Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом ”, Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації № 398 від 17 серпня 2020 року, рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 153 від 22 грудня 2020 року, рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради №864 від 1 грудня 2020 року.
У встановленому порядку протягом: січня – березня 2021 року провести приписку юнаків 2004 року народження до призовної дільниці Бучансько - Ірпінського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Явці для приписки підлягають усі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня 2004 року включно, постійно або тимчасово проживають на території м. Ірпінь, м. Буча, смт. Ворзель, смт. Гостомель, смт. Коцюбинське, а також громадяни старшого віку, які не були приписані раніше.
Усі громадяни, яким належить з’явитися для приписки до призовної дільниці, зобов’язані прибути за адресою м. Буча, вулиця Яблунська, 129 у визначений час, маючи при собі документи, що зазначені в повістці. Громадяни, які не отримали повістку, зобов’язані прибути за зазначеною адресою до 31 березня 2021 року, маючи при собі документи, які посвідчують особу.
На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зобов’язані звільнити юнаків, яким необхідно прибути до призовної дільниці Бучансько – Ірпінського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для постановки на військовий облік.
Ірпінсько-Бучанський об'єднаний міський військовий комісаріат
м. Буча, вул. Яблунська, 129
+380459796029
+380459796024
ТВО Військового комісара Бучансько-Ірпінського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки
підполковник В.К.КОНДРАТЕНКО