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  • Учора, 10:04
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Призовна дільниця: Про приписку юнаків 2004 року народження

Про приписку юнаків 2004 року народження до призовної дільниці Бучансько-Ірпінського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.



З метою забезпечення виконання Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 року №352 “Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом ”, Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації № 398 від 17 серпня 2020 року, рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 153 від 22 грудня 2020 року, рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради №864 від 1 грудня 2020 року.

У встановленому порядку протягом: січня – березня 2021 року провести приписку юнаків 2004 року народження до призовної дільниці Бучансько - Ірпінського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Явці для приписки підлягають усі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня 2004 року включно, постійно або тимчасово проживають на території м. Ірпінь, м. Буча, смт. Ворзель, смт. Гостомель, смт. Коцюбинське, а також громадяни старшого віку, які не були приписані раніше.



Усі громадяни, яким належить з’явитися для приписки до призовної дільниці, зобов’язані прибути за адресою м. Буча, вулиця Яблунська, 129 у визначений час, маючи при собі документи, що зазначені в повістці. Громадяни, які не отримали повістку, зобов’язані прибути за зазначеною адресою до 31 березня 2021 року, маючи при собі документи, які посвідчують особу.

На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зобов’язані звільнити юнаків, яким необхідно прибути до призовної дільниці Бучансько – Ірпінського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для постановки на військовий облік.

Ірпінсько-Бучанський об'єднаний міський військовий комісаріат
м. Буча, вул. Яблунська, 129
+380459796029
+380459796024



ТВО Військового комісара Бучансько-Ірпінського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки
підполковник В.К.КОНДРАТЕНКО
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Бучансько-Ірпінський ОМТЦК та СП 
 військомат ОМВК
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