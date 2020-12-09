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  • Учора, 09:53
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Податкова: ФОПам оновили форми податкових декларацій із 1 січня

Форму декларації доповнили відомостями про суми нарахованого ЄСВ



Податкові декларації платника єдиного податку - ФОП та платника єдиного податку четвертої групи подають за новими формами, затвердженими наказом Мінфіну від 09.12.2020 р. № 752, за податкові звітні періоди 2021 року.

У новій редакцій Мінфін виклав форми декларацій:
- платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця;
- платника єдиного податку четвертої групи.

У формі декларацій платника єдиного податку - ФОП з'явився окремий Додаток 1 "Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску".

Наказ Мінфіну від 09.12.2020 р. № 752 набирає чинності з 1 січня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
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