Від 5 січня розпочалася реєстрація на пробне ЗНО-2021

Реєстрація на пробне ЗНО-2021 триватиме до 19 січня включно.

РЕЄСТРАЦІЯ НА ПРОБНЕ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ:



5 СІЧНЯ – 19 СІЧНЯ 2021 РОКУ



Учасники реєструються самостійно.

О – ознайомлення з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання (з порядком доступу до пункту тестування і робочого місця, особливостями роботи із бланками відповідей тощо), а також структурою і змістом тестових зошитів.Нормативні документи, що регулюють проведення пробного ЗНО в 2021 році:Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 08.10.2020 № 163 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році».Для проходження пробного ЗНО у м. Києві, Київській, Черкаській та Чернігівській областях необхідно зареєструватися через веб-сайт Київського регіонального центру оцінювання якості освіти (www.kyivtest.org.ua).Ті, хто бажають пройти пробне ЗНО в інших регіонах України, мають зареєструватися через сайт відповідного регіонального центру.