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Від 5 січня розпочалася реєстрація на пробне ЗНО-2021

Реєстрація на пробне ЗНО-2021 триватиме до 19 січня включно.


Мета пробного ЗНО – ознайомлення з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання (з порядком доступу до пункту тестування і робочого місця, особливостями роботи із бланками відповідей тощо), а також структурою і змістом тестових зошитів.

Нормативні документи, що регулюють проведення пробного ЗНО в 2021 році:

Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 08.10.2020 № 163 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році».

РЕЄСТРАЦІЯ НА ПРОБНЕ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ:

5 СІЧНЯ – 19 СІЧНЯ 2021 РОКУ

Учасники реєструються самостійно.


Для проходження пробного ЗНО у м. Києві, Київській, Черкаській та Чернігівській областях необхідно зареєструватися через веб-сайт Київського регіонального центру оцінювання якості освіти (www.kyivtest.org.ua).

Вартість платної послуги із проведення пробного ЗНО складає 246 грн. 00 коп.

Ті, хто бажають пройти пробне ЗНО в інших регіонах України, мають зареєструватися через сайт відповідного регіонального центру.



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www.kyivtest.org.ua/probne-zno 
 освіта
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