Від 5 січня розпочалася реєстрація на пробне ЗНО-2021

Реєстрація на пробне ЗНО-2021 триватиме до 19 січня включно.
Мета пробного ЗНО – ознайомлення з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання (з порядком доступу до пункту тестування і робочого місця, особливостями роботи із бланками відповідей тощо), а також структурою і змістом тестових зошитів.
Нормативні документи, що регулюють проведення пробного ЗНО в 2021 році:
Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 08.10.2020 № 163 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році».
РЕЄСТРАЦІЯ НА ПРОБНЕ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ:
5 СІЧНЯ – 19 СІЧНЯ 2021 РОКУ
Учасники реєструються самостійно.
5 СІЧНЯ – 19 СІЧНЯ 2021 РОКУ
Учасники реєструються самостійно.
Для проходження пробного ЗНО у м. Києві, Київській, Черкаській та Чернігівській областях необхідно зареєструватися через веб-сайт Київського регіонального центру оцінювання якості освіти (www.kyivtest.org.ua).
Вартість платної послуги із проведення пробного ЗНО складає 246 грн. 00 коп.
Ті, хто бажають пройти пробне ЗНО в інших регіонах України, мають зареєструватися через сайт відповідного регіонального центру.