Податкова: 31 грудня обмежено роботу електронних сервісів

31 грудня 2020 року буде тимчасово обмежено роботу електронних сервісів та інформаційно-телекомунікаційних систем у зв’язку з необхідністю проведення технічних та регламентних робіт з 14-00 – 20-00 годин.
У зв’язку з перенесенням робочих днів з п’ятниці 8 січня 2021 року на суботу 16 січня 2021 року – 1, 2, 3 та 7, 8, 9, 10 січня 2021 року – вихідні та святкові дні, протягом яких реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування до них не здійснюватиметься.
Операційні дні для приймання до обробки податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних у 2021 році – 4 – 6 січня та з 11 січня.
У зв’язку з перенесенням робочих днів з п’ятниці 8 січня 2021 року на суботу 16 січня 2021 року – 1, 2, 3 та 7, 8, 9, 10 січня 2021 року – вихідні та святкові дні, протягом яких реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування до них не здійснюватиметься.
Операційні дні для приймання до обробки податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних у 2021 році – 4 – 6 січня та з 11 січня.