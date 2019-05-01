27 грудня Рятувальники ліквідували наслідки ДТП (Ворзель)

27 грудня о 07:58 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського району надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталась за адресою: смт. Ворзель, вул. Ковельська, 2.

На місце події виїхав черговий караул 52-го Державного пожежно-рятувального посту смт. Ворзель.По прибуттю рятувальників встановлено, що трапилось зіткнення трьох легкових автомобілів «ВАЗ 2109», «Москвич 2141» та «БМВ»Внаслідок ДТП постраждали 2 чоловіка яких було госпіталізовано каретою швидкої допомоги.Рятувальниками було здійснено змив паливно-мастильних речовин з дороги та відключення акумуляторів автомобілів для запобігання виникнення пожежі.Для проведення робіт залучалась 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу ДСНС.