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27 грудня Рятувальники ліквідували наслідки ДТП (Ворзель)

27 грудня о 07:58 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського району надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталась за адресою: смт. Ворзель, вул. Ковельська, 2.


На місце події виїхав черговий караул 52-го Державного пожежно-рятувального посту смт. Ворзель.
По прибуттю рятувальників встановлено, що трапилось зіткнення трьох легкових автомобілів «ВАЗ 2109», «Москвич 2141» та «БМВ»
Внаслідок ДТП постраждали 2 чоловіка яких було госпіталізовано каретою швидкої допомоги.
Рятувальниками було здійснено змив паливно-мастильних речовин з дороги та відключення акумуляторів автомобілів для запобігання виникнення пожежі.
Для проведення робіт залучалась 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу ДСНС.


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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 дтп Ворзель
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