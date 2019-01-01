2021: Антибіотики лише за рецептом

Обмеження на продаж антибіотиків планує ввести МОЗ України. За інформаціє відомства, під час епідемії коронавірусної інфекції, споживання антибіотиків збільшилося майже в 40 разів.
Починаючи з квітня 2021 року, в Україні запроваджується відпуск даних лікарських засобів виключно за електронним рецептом. Крім антибіотиків, у такий спосіб в аптеках можна буде придбати інсулін та препарати, у складі яких є наркотичні речовини.
Слід зазначити, що фахівці ВООЗ застерігали щодо неконтрольованого застосування антибіотиків під час епідемії COVID-19. Вони підкреслили, що це може призвести до зниження ефективності цих препаратів у майбутньому.
Починаючи з квітня 2021 року, в Україні запроваджується відпуск даних лікарських засобів виключно за електронним рецептом. Крім антибіотиків, у такий спосіб в аптеках можна буде придбати інсулін та препарати, у складі яких є наркотичні речовини.
Слід зазначити, що фахівці ВООЗ застерігали щодо неконтрольованого застосування антибіотиків під час епідемії COVID-19. Вони підкреслили, що це може призвести до зниження ефективності цих препаратів у майбутньому.