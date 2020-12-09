Пенсійний фонд розпочав фінансування одноразової допомоги - 8000 грн

Пенсійним фондом України розпочато фінансування одноразової матеріальної допомоги в розмірі 8000 гривень!

22 грудня 2020 року Пенсійним фондом України 280,3 тисячам осіб профінансовано 2 242,8 млн грн для забезпечення виплати матеріальної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1233 «Деякі питання надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».