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Пенсійний фонд розпочав фінансування одноразової допомоги - 8000 грн

Пенсійним фондом України розпочато фінансування одноразової матеріальної допомоги в розмірі 8000 гривень!


22 грудня 2020 року Пенсійним фондом України 280,3 тисячам осіб профінансовано 2 242,8 млн грн для забезпечення виплати матеріальної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1233 «Деякі питання надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
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Пенсійний фонд України 
 пенсійний фонд
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