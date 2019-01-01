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До 28 лютого продовжиться карантин на Київщині

Таке рішення прийняли члени обласної комісії з питань ТЕБ і НС на вимогу постанови Кабінету Міністрів.



«На COVID-19 продовжують хворіти люди, тому продовження карантинних обмежень є необхідним. Маємо розуміти, що від відповідальності кожного з нас залежить, як ще довго на наше життя впливатиме пандемія», – зазначив Василь Володін.

Відтак у протоколі засідання йдеться про вжиття таких заходів:
- збільшити кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу;
- забезпечити встановлення додаткових кисневих магістралей у закладах охорони здоров’я для лікування хворих на COVID-19;
- зарезервувати не менше 30% ліжкового фонду для пацієнтів із коронавірусом;
- скорегувати маршрути руху громадського транспорту з урахуванням змінених графіків роботи підприємств;
- рекомендувати встановити гнучкий режим робочого часу для працівників, позмінну роботу, а за можливості й дистанційну зі збереженням зарплати.






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Київська обласна державна адміністрація 
 #coronavirus
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