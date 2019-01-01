До 28 лютого продовжиться карантин на Київщині

Таке рішення прийняли члени обласної комісії з питань ТЕБ і НС на вимогу постанови Кабінету Міністрів.

Відтак у протоколі засідання йдеться про вжиття таких заходів:

- збільшити кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу;

- забезпечити встановлення додаткових кисневих магістралей у закладах охорони здоров’я для лікування хворих на COVID-19;

- зарезервувати не менше 30% ліжкового фонду для пацієнтів із коронавірусом;

- скорегувати маршрути руху громадського транспорту з урахуванням змінених графіків роботи підприємств;

- рекомендувати встановити гнучкий режим робочого часу для працівників, позмінну роботу, а за можливості й дистанційну зі збереженням зарплати.