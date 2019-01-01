До 28 лютого продовжиться карантин на Київщині

Таке рішення прийняли члени обласної комісії з питань ТЕБ і НС на вимогу постанови Кабінету Міністрів.
«На COVID-19 продовжують хворіти люди, тому продовження карантинних обмежень є необхідним. Маємо розуміти, що від відповідальності кожного з нас залежить, як ще довго на наше життя впливатиме пандемія», – зазначив Василь Володін.
Відтак у протоколі засідання йдеться про вжиття таких заходів:
- збільшити кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу;
- забезпечити встановлення додаткових кисневих магістралей у закладах охорони здоров’я для лікування хворих на COVID-19;
- зарезервувати не менше 30% ліжкового фонду для пацієнтів із коронавірусом;
- скорегувати маршрути руху громадського транспорту з урахуванням змінених графіків роботи підприємств;
- рекомендувати встановити гнучкий режим робочого часу для працівників, позмінну роботу, а за можливості й дистанційну зі збереженням зарплати.
- збільшити кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу;
- забезпечити встановлення додаткових кисневих магістралей у закладах охорони здоров’я для лікування хворих на COVID-19;
- зарезервувати не менше 30% ліжкового фонду для пацієнтів із коронавірусом;
- скорегувати маршрути руху громадського транспорту з урахуванням змінених графіків роботи підприємств;
- рекомендувати встановити гнучкий режим робочого часу для працівників, позмінну роботу, а за можливості й дистанційну зі збереженням зарплати.