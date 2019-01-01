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15-20 грудня в Києві будуть проведені сезонні ярмарки

5-20 грудня у столиці будуть проведені сезонні ярмарки. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

15 грудня (вівторок) ярмарки триватимуть у:


Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

16 грудня (середа) у:


Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

17 грудня (четвер) у:


Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;
Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

18 грудня (п’ятниця) у:


Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вул. Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

19 грудня (субота) в:


Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9.

20 грудня (неділя) у:


Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
Святошинському районі – вул. Семашка, 10.
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