ДіЯ приймає заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави

«Дія» почав приймати заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави. За перші 10 годин роботи послугою скористалися понад 5000 осіб.
Наймані працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.
Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам у розмірі 8000 грн вже доступна в Дії
Коли можна подавати заявку на отримання послуги?
Від 14 грудня 2020 року
Оформити заяву можна до 31 грудня включно!
Оформити заяву можна до 31 грудня включно!
Коли буде здійснено виплати?
✅ До 31 грудня.
Хто зможе отримати допомогу?
✅КВЕДи, які отримають допомогу👉🏻 diia./kvedy
Де можна оформити допомогу?
✅ На порталі Дія diia.gov.ua.
А також у мобільному застосунку Дія — для цього потрібно зайти у розділ «Послуги».
Деталі отримання послуги👉🏻 diia.gov.ua/
Важливо: виплати будуть доступні тільки в Дії.
Не ведіться на фейкові новини, шахраїв, та сервіси, які пропонують перерахувати гроші, щоб отримати виплату.
Мінцифра забезпечує технічний функціонал виплат через Дію.
Мінцифра забезпечує технічний функціонал виплат через Дію.
Проєкт виплати матеріальної допомоги реалізується Мінцифри у партнерстві з Пенсійним фондом України, Міністерством соціальної політики України та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.