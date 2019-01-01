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ДіЯ приймає заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави

«Дія» почав приймати заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави. За перші 10 годин роботи послугою скористалися понад 5000 осіб.


Наймані працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.



Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам у розмірі 8000 грн вже доступна в Дії


Коли можна подавати заявку на отримання послуги?

Від 14 грудня 2020 року
Оформити заяву можна до 31 грудня включно!


Коли буде здійснено виплати?
✅ До 31 грудня.

Хто зможе отримати допомогу?
✅КВЕДи, які отримають допомогу👉🏻 diia./kvedy

Де можна оформити допомогу?
✅ На порталі Дія diia.gov.ua.

А також у мобільному застосунку Дія — для цього потрібно зайти у розділ «Послуги».

Деталі отримання послуги👉🏻 diia.gov.ua/

Важливо: виплати будуть доступні тільки в Дії.

Не ведіться на фейкові новини, шахраїв, та сервіси, які пропонують перерахувати гроші, щоб отримати виплату.
Мінцифра забезпечує технічний функціонал виплат через Дію.


Проєкт виплати матеріальної допомоги реалізується Мінцифри у партнерстві з Пенсійним фондом України, Міністерством соціальної політики України та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
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