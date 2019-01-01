ДіЯ приймає заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави

«Дія» почав приймати заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави. За перші 10 годин роботи послугою скористалися понад 5000 осіб.

Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам у розмірі 8000 грн вже доступна в Дії

Від 14 грудня 2020 року

Оформити заяву можна до 31 грудня включно!

Не ведіться на фейкові новини, шахраїв, та сервіси, які пропонують перерахувати гроші, щоб отримати виплату.

Мінцифра забезпечує технічний функціонал виплат через Дію.