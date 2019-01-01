Чому в Ірпені часто зникає світло? Відео від ДТЕК

Актуальна інформація для жителів Ірпеня. Чому в Ірпіні часто зникає світло?
Одна з основних причин - швидка розбудова міста. Так, за останні 5 років кількість наших клієнтів тут зросла вдвічі. При цьому електромережі не розраховані на нинішнє навантаження. Тому ми проводимо масштабну реконструкцію мереж міста.
Детальніше розповідає Віталій Шайда, генеральний директор ДТЕК Київські регіональні електромережі.
ДТЕК модернізує традиційну енергетику і робить її більш ефективною.
Одна з основних причин - швидка розбудова міста. Так, за останні 5 років кількість наших клієнтів тут зросла вдвічі. При цьому електромережі не розраховані на нинішнє навантаження. Тому ми проводимо масштабну реконструкцію мереж міста.
Детальніше розповідає Віталій Шайда, генеральний директор ДТЕК Київські регіональні електромережі.
ДТЕК модернізує традиційну енергетику і робить її більш ефективною.