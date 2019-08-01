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За добу рятувальники гасили авто і приватний будинок

10 грудня о 16:54 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання в приватному житловому будинку за адресою: сел. Ворзель, по вул. Кленова.


До місця виклику було терміново направлено чергові караули 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча (1 АЦ-40) та 52-Державного пожежно-рятувального посту сел. Ворзель (1 АЦ-40).
По прибуттю рятувальниками встановлено, що з під даху будинку видніється дим, відкритого вогню немає.
Пожежу локалізовано о 17:33 та повністю ліквідовано о 18:06, загиблих та травмованих немає. Пожежею знищено перекриття даху на площі 15 м. кв.

Загалом на пожежі працювало 2 одиниці технічки та 7 осіб особового складу.
Причина пожежі встановлюється.

11 грудня о 02:25 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання легкового автомобілю за адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 10.


До місця виклику було направлено чергові караули 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (2 АЦ)
По прибуттю рятувальниками встановлено, що загорання виникло у моторному відсіку приватного легкового автомобілю Audi A5.
Пожежу локалізовано о 02:37 та повністю ліквідовано о 02:46, загиблих та травмованих немає. У наслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та пошкоджений салон автомобіля.

Загалом на пожежі працювало 2 одиниці технічки та 7 осіб особового складу.
Причина пожежі встановлюється.
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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Ірпінь Буча
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