За добу рятувальники гасили авто і приватний будинок

10 грудня о 16:54 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання в приватному житловому будинку за адресою: сел. Ворзель, по вул. Кленова.

11 грудня о 02:25 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання легкового автомобілю за адресою: м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 10.

До місця виклику було терміново направлено чергові караули 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча (1 АЦ-40) та 52-Державного пожежно-рятувального посту сел. Ворзель (1 АЦ-40).По прибуттю рятувальниками встановлено, що з під даху будинку видніється дим, відкритого вогню немає.Пожежу локалізовано о 17:33 та повністю ліквідовано о 18:06, загиблих та травмованих немає. Пожежею знищено перекриття даху на площі 15 м. кв.Загалом на пожежі працювало 2 одиниці технічки та 7 осіб особового складу.Причина пожежі встановлюється.До місця виклику було направлено чергові караули 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (2 АЦ)По прибуттю рятувальниками встановлено, що загорання виникло у моторному відсіку приватного легкового автомобілю Audi A5.Пожежу локалізовано о 02:37 та повністю ліквідовано о 02:46, загиблих та травмованих немає. У наслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та пошкоджений салон автомобіля.Загалом на пожежі працювало 2 одиниці технічки та 7 осіб особового складу.Причина пожежі встановлюється.