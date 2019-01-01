При пожежі в Бучі евакуйовано 7 людей із задимленого будинку

8 грудня о 22:26 до оперативно-диспетчерської служби м. Ірпінь надійшло повідомлення про пожежу квартири за адресою: м. Буча, вул. Водопроводна, 54-А.

По прибуттю рятувальників на місце пожежі встановлено, що в 5-ти поверховому житловому будинку сталося загоряння квартири на четвертому поверсі та існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані квартири.Через сильне задимлення рятувальникам довелося проводити розвідку в складі ланки ГДЗС. Під час розвідки в задимлених приміщеннях будинку було виявлено 6 дорослих та одну дитину. За допомогою колінчастого автопідйомника вогнеборцями мешканців було евакуйовано на свіже повітря та передано медикам.Нажаль, внаслідок пожежі постраждав власник квартири 1979 року народження, якого було госпіталізовано каретою швидкої допомоги до Бучанської ЦРЛ з діагнозом отруєння чадним газом.Пожежу локалізовано о 23:06 та ліквідовано о 23:14. На місце події залучалось 4 одиниці пожежної техніки та 10 чоловік особового складу.Причина пожежі на разі встановлюється.