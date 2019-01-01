Как закончится 20 год: Королевский звездный дождь, слияние планет и полное затмение

В декабре нам будет представлено слияние двух планет, великолепный звездный дождь и даже полное солнечное затмение. Правда, чтобы насладиться зрелищем, понадобится одно немаловажное условие - ясное небо. Ну и еще при затмении полезно поберечь глаза, и хорошо бы получить точную информацию о том, когда и куда нужно смотреть.

13-14 декабря: метеорный поток Геминид, который будет виден во всем мире

14 декабря: полное солнечное затмение

21 декабря: великое соединение Юпитера и Сатурна

Великим соединением называют момент, когда с точки зрения наблюдателя планеты сходятся и начинают светить как единое целое. Именно это и должно произойти ночью 21 декабря.

Ну и в качестве дополнительного бонуса 21 декабря случится солнцестояние, первый день астрономического лета в Южном полушарии и зимы - в Северном.