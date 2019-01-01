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COVID-19 за останню добу: Ірпінь +101, Буча +17. Статистика регіону

На території Київської області за останню добу підтверджено 697 випадків коронавірусної хвороби (COVID-19).

Статистика регіону за добу:
м. Ірпінь – 101,
м. Буча – 17,
смт. Коцюбинське – 14,
смт. Гостомель – 10,
смт. Ворзель – 1,
смт. Бородянка – 6,
Бородянський р-н – 13 (смт. Бабинці – 1, смт. Немішаєве – 5, с. Микуличі – 2, с. Нова Буда – 3, с.с. Діброва – 1, с. Шибене – 1),

Від ускладнень, викликаних COVID-19 померло:
дві мешканки смт. Коцюбинське,
одна мешканка смт. Бородянка.






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#coronavirus Буча Ірпінь
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