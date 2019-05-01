Парламент схвалив Закон Про житлово-комунальні послуги

Парламент схвалив Закон, покликаний забезпечити стабільність надання послуг споживачам та вирішити нагальні питання в сфері ЖКГ

Завдяки ухваленню цього складного та компромісного законопроєкту:



- запроваджуються публічні договори про надання комунальних послуг;

- відбудеться одномоментний перехід на нові договори про надання комунальних послуг;

- встановлюється дієвий механізм обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж;

- удосконалюється механізм визначення виконавця послуги поводження з побутовими відходами;

- удосконалюється механізм списання багатоквартирних будинків з балансу;

- органам місцевого самоврядування надається право проведення конкурсу на визначення управителя багатоквартирного будинку, додатково до уже передбачених випадків;

- відтерміновуються на два роки штрафні санкції за відсутність приладів будинкового обліку послуг тепло- та водопостачання, які повинні встановити надавачі послуг;

- вирішуються і низка інших проблемних питань сфери ЖКГ.