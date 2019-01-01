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COVID-19 за останні дві доби: Ірпінь +108, Буча +29. Статистика регіону

На території Київської області за останню добу підтверджено 975 випадків коронавірусної хвороби (COVID-19).

Статистика регіону за останні дві доби:


м. Ірпінь – 108,
м. Буча – 29,
смт. Гостомель – 8,
смт. Коцюбинське – 5
смт. Ворзель – 4,
смт. Бородянка – 3,
Бородянський р-н – 22 (смт. Клавдієво-Тарасове – 5, смт. Немішаєве – 9, с. Козинці – 3, с. Микуличі – 8, с. Дружня – 1, смт. Пісківка – 5),






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#coronavirus Буча Ірпінь
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