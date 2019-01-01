COVID-19 за останні дві доби: Ірпінь +108, Буча +29. Статистика регіону

На території Київської області за останню добу підтверджено 975 випадків коронавірусної хвороби (COVID-19).
м. Ірпінь – 108,
м. Буча – 29,
смт. Гостомель – 8,
смт. Коцюбинське – 5
смт. Ворзель – 4,
смт. Бородянка – 3,
Бородянський р-н – 22 (смт. Клавдієво-Тарасове – 5, смт. Немішаєве – 9, с. Козинці – 3, с. Микуличі – 8, с. Дружня – 1, смт. Пісківка – 5),
Статистика регіону за останні дві доби:
м. Ірпінь – 108,
м. Буча – 29,
смт. Гостомель – 8,
смт. Коцюбинське – 5
смт. Ворзель – 4,
смт. Бородянка – 3,
Бородянський р-н – 22 (смт. Клавдієво-Тарасове – 5, смт. Немішаєве – 9, с. Козинці – 3, с. Микуличі – 8, с. Дружня – 1, смт. Пісківка – 5),