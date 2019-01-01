Вогнеборці провели обстеження місць прогнозованого виникнення пожеж в екосистемах

1 грудня з метою організації своєчасної підготовки до оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з пожежами у природних екосистемах, вогнеборцями регіону проведено обстеження місць прогнозованого виникнення пожеж в екосистемах у місті Ірпінь, за допомогою квадрокоптера.

Території, де розташовані поклади торфу постійно привертають увагу рятувальників, адже є небезпечними в пожежному відношенні. Особливо напружена ситуація виникає у спекотний період з травня по серпень, хоча горіння торфу на виробничих дільницях можливе і упродовж року. Основними причинами пожеж є необережне поводження з вогнем громадян під час відпочинку.