Буча, Ворзель: Планові відключення електропостачання в грудні

ПрАТ "ДТЕК Київські Регіональні Електромережі" повідомляє про планові відключення електропостачання в період з 4 грудня по 25 грудня.
04.12.2020Ястремська, Києво-Мироцька, Камінського, А.Солов'яненка, І.Світличного, В. Кондратюка, М. Дунаєвського, 4 Лінія, Вадима Гетьмана, Є. Коновальця, Верьовки Григорія, Степана Васильченка, Володимира Антоновича
Буча
Технічне обслуговування
07.12.2020Набережна, Комарова, Максима Ридзанича, Радянська, І. Франка, Максима Ридзанича пров.
Буча
Технічне обслуговування
07.12.2020Центральна, Гагаріна, Лугова, Гагаріна пров., Садова, Водопроводна
Буча
Технічне обслуговування
17.12.2020Києво-Мироцька, Жовтнева, Нова, Дімітрова, Миколи Гамалія, Яснополянська, Лермонтова, Шевченка, Пушкінська, Санаторний, Польова, Депутатська, Полтавська, Гоголя, Грушевського
Буча
Капітальний ремонт
21.12.2020Урожайний, Києво-Мироцька, Вишнева, Урожайна, Пушкінська, Новаторів, Лесі Українки, Нове шосе, Чкалова, Євгена Патона, Євгена Гребінки, Євгена Гребінки пров.
Буча
Технічне обслуговування
25.12.2020Молодіжна, Лесі Українки, Квіткова
Ворзель
Свободи просп., Курортна, Миру
Капітальний ремонт