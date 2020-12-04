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Буча, Ворзель: Планові відключення електропостачання в грудні

ПрАТ "ДТЕК Київські Регіональні Електромережі" повідомляє про планові відключення електропостачання в період з 4 грудня по 25 грудня.



04.12.2020
Буча

Ястремська, Києво-Мироцька, Камінського, А.Солов'яненка, І.Світличного, В. Кондратюка, М. Дунаєвського, 4 Лінія, Вадима Гетьмана, Є. Коновальця, Верьовки Григорія, Степана Васильченка, Володимира Антоновича
Технічне обслуговування

07.12.2020
Буча

Набережна, Комарова, Максима Ридзанича, Радянська, І. Франка, Максима Ридзанича пров.
Технічне обслуговування

07.12.2020
Буча

Центральна, Гагаріна, Лугова, Гагаріна пров., Садова, Водопроводна
Технічне обслуговування

17.12.2020
Буча

Києво-Мироцька, Жовтнева, Нова, Дімітрова, Миколи Гамалія, Яснополянська, Лермонтова, Шевченка, Пушкінська, Санаторний, Польова, Депутатська, Полтавська, Гоголя, Грушевського
Капітальний ремонт

21.12.2020
Буча

Урожайний, Києво-Мироцька, Вишнева, Урожайна, Пушкінська, Новаторів, Лесі Українки, Нове шосе, Чкалова, Євгена Патона, Євгена Гребінки, Євгена Гребінки пров.
Технічне обслуговування

25.12.2020
Ворзель

Молодіжна, Лесі Українки, Квіткова
Свободи просп., Курортна, Миру
Капітальний ремонт
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Київобленерго відключення світла Буча Ворзель
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