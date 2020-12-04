Буча, Ворзель: Планові відключення електропостачання в грудні

ПрАТ "ДТЕК Київські Регіональні Електромережі" повідомляє про планові відключення електропостачання в період з 4 грудня по 25 грудня.

04.12.2020

Буча

07.12.2020

Буча

07.12.2020

Буча

17.12.2020

Буча

21.12.2020

Буча

25.12.2020

Ворзель

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