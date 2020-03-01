Ірпінь: Медичний центр проводить тестування на covid-19

Тестування Covid-19 ІФА -570 грн. та ПЛР - 850 грн.
Консультація лікаря онлайн
Обслуговування без черг та у зручний час
У центрі можна отримати консультацію терапевта, невролога. Пройти діагностику та лікування.
Ваша безпека - головний пріоритет, тому діють посилені методи захисту і профілактики COVID-19.
Для зручності пацієнтів послуги денного стаціонару можна амбулаторно пройти весь курс необхідних медичних процедур і маніпуляцій без оформлення у стаціонар (крапельниці, уколи).
👉 Попередній запис за телефонами:
+380672004455
+380639998817
У МЦ «Медогляд+» доступні всі основні напрямки сучасної лабораторної діагностики:
✅ Загальноклінічні дослідження
✅ Біохімічні дослідження
✅ Імунологічні та алергологічні дослідження
✅ Мікроскопічні дослідження
✅ Дослідження гормонів
✅ Визначення онкомаркерів
Правильний і вчасно поставлений діагноз - запорука успішного лікування.
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Медичний центр «Медогляд+»:
м. Ірпінь, вул. Гнатюка, буд 8
+380639998817