» » » Уряд вирішив продовжити виплати на дітей ФОПам. Програма підтримки людей та бізнесу
  • Сьогодні, 15:15
  • 45
  • 0
+aA | -Aa 

Уряд вирішив продовжити виплати на дітей ФОПам. Програма підтримки людей та бізнесу

Кабінет міністрів на засіданні у середу ухвалив рішення про продовження виплат на дітей фізичним особам - підприємцям (ФОП), які вимушені обмежити свою роботу через карантин.



Уряд ухвалив рішення про продовження виплат на дітей ФОПам, які вимушені обмежити свою роботу через карантин. Тобто, коли в родині підприємця є діти віком до 10 років, держава допомагатиме з їх забезпеченням. Буде виплачено приблизно 2 тис. грн на кожну дитину”, - написав глава уряду у Telegram-каналі.


Так, зі слів Шмигаля, всі заявки, які були подані у травні-серпні за цією програмою, будуть подовжені автоматично. Загальне фінансування для українських родин за цією програмою до кінця року складе фактично 1 млрд грн.

Нагадаємо, наприкінці квітня уряд схвалив виділення коштів із Фонду боротьби з COVID-19 для надання допомоги на дітей ФОП першої та другої групи.

Уряд розробив програми підтримки людей та бізнесу в разі, якщо карантин в Україні буде посилений. Що саме пропонується в цих програмах:



* Допомога ФОП та найманим працівникам, чия сфера діяльності може потрапити під закриття через карантин. Працівники та ФОП зможуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 8 тис. грн. За нашими розрахунками програмою в разі посилення карантину зможуть скористатися понад мільйон українців, а загальний обсяг за цим напрямком становитиме 10 млрд грн.

* Програма збереження робочих місць. У разі запровадження посилених заходів через загострення ситуації з пандемією, роботодавці зможуть отримати до 8 тис. грн одноразової матеріальної допомоги на кожного працівника, робочий час якого скорочено/буде скорочено внаслідок запровадження таких заходів.

* Ініціативи щодо ЄСВ. Підприємства, що зупиняють роботу в разі запровадження жорсткого карантину, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. Для близько 120 тис. юридичних осіб буде закладено майже 1,5 млрд грн. Крім того, від сплати податків і зборів, включно з ЄСВ, будуть звільнені майже 200 тис. фізичних осіб — підприємців 1-ї групи.

Всі ці програми будуть спрямовані до розгляду у Верховну Раду. Президент та Уряд очікують, що парламентарі підтримають наші напрацювання.
1 0

законодавство #coronavirus
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Кабінет міністрів запровадив карантин по всій країні до 3 квітня.

Кабінет міністрів запровадив карантин по всій країні до 3 квітня.

Буча та регіон
В Україні запроваджують локдаун вихідного дня

В Україні запроваджують локдаун вихідного дня

Буча та регіон
Тимошенко планує давати чоловікам відпустку через народження дитини

Тимошенко планує давати чоловікам відпустку через народження дитини

статті
Адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня!

Адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня!

Буча та регіон
У квітні запроваджуються Доступні ліки за електронним рецептом

У квітні запроваджуються Доступні ліки за електронним рецептом

Суспільство
Уряд схвалив Концепцію створення єдиного веб-порталу використання публічних коштів

Уряд схвалив Концепцію створення єдиного веб-порталу використання публічних коштів

законодавтство
Новий місяць - нові закони: Зміни з квітня 2020 в Україні

Новий місяць - нові закони: Зміни з квітня 2020 в Україні

Буча та регіон
Уряд розширив програму «Доступні ліки»

Уряд розширив програму «Доступні ліки»

Суспільство
В Україні продовжили до трьох років допомогу при народженні першої дитини

В Україні продовжили до трьох років допомогу при народженні першої дитини

законодавтство
Як діє карантин вихідного дня у Бучі (відеосюжет)

Як діє карантин вихідного дня у Бучі (відеосюжет)

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.