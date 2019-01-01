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Міста Київщини отримають комплекти для роздільного збору сміття

На початку 2020 року на Київщині розпочали реалізувати екологічний проєкт, основним завданням якого є впровадження роздільного збору відходів в населених пунктах області.

Як повідомила пресслужба КОДА, у рамках проєкту відбувся конкурс серед населених пунктів області. За його результатами переможці – міста Фастів, Кагарлик та Васильків – отримують комплекти для роздільного збору сміття.

26 таких комплектів вже передали громаді міста Фастів.

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