Міста Київщини отримають комплекти для роздільного збору сміття

На початку 2020 року на Київщині розпочали реалізувати екологічний проєкт, основним завданням якого є впровадження роздільного збору відходів в населених пунктах області.
Як повідомила пресслужба КОДА, у рамках проєкту відбувся конкурс серед населених пунктів області. За його результатами переможці – міста Фастів, Кагарлик та Васильків – отримують комплекти для роздільного збору сміття.
26 таких комплектів вже передали громаді міста Фастів.
Як повідомила пресслужба КОДА, у рамках проєкту відбувся конкурс серед населених пунктів області. За його результатами переможці – міста Фастів, Кагарлик та Васильків – отримують комплекти для роздільного збору сміття.
26 таких комплектів вже передали громаді міста Фастів.