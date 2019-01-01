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COVID-19 за добу: Ірпінь +45, Буча +25. Статистика регіону

Лабораторно підтверджено 1081 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19).
Випадки COVID-19 встановлено у 37 дітей віком від 1 до 17 років.

м. Ірпінь – 45,
м. Буча – 25,
смт. Коцюбинське – 7,
смт. Гостомель – 5,
смт. Ворзель – 3,
смт. Бородянка – 8,
Бородянський р-н – 7 (смт. Пісківка – 2, с.с. Дружня, Загальці, Залісся, Пилиповичі, Шибене – по 1),





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#coronavirus Буча Ірпінь Ворзель Гостомель
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