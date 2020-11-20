Ремонт Інтернету сьогодні вночі (20 листопада )

Компанія "Бест" інформує громаду про проведення робіт з розширення магістральних каналів.

У п'ятницю вночі, 20.11.2020, з 3-00 до 7-00 будуть виконуватися роботи з розширення магістральних каналів та модернізації центрального маршрутизатора.

У вказаний період можливе кількаразове переривання у роботі сервісу Інтернет тривалістю 10 хвилин.

Планові роботи передбачені чинним договором та необхідні для безперебійного функціювання мережі у період постійного збільшення навантаження.

У зазначений час можливості обробки вхідних дзвінків будуть обмеженими.

Дякуємо.