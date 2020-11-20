» » Ремонт Інтернету сьогодні вночі (20 листопада )
  • Сьогодні, 18:38
  • 66
  • 0
+aA | -Aa 

Ремонт Інтернету сьогодні вночі (20 листопада )

Компанія "Бест" інформує громаду про проведення робіт з розширення магістральних каналів.



У п'ятницю вночі, 20.11.2020, з 3-00 до 7-00 будуть виконуватися роботи з розширення магістральних каналів та модернізації центрального маршрутизатора.
У вказаний період можливе кількаразове переривання у роботі сервісу Інтернет тривалістю 10 хвилин.
Планові роботи передбачені чинним договором та необхідні для безперебійного функціювання мережі у період постійного збільшення навантаження.
У зазначений час можливості обробки вхідних дзвінків будуть обмеженими.
Дякуємо.
0 0

Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Компанія БЕСТ підвищує надійність системи та відшкодує за тимчасові незручності

Компанія БЕСТ підвищує надійність системи та відшкодує за тимчасові незручності

Буча та регіон
В регіоні відсутній Інтернет

В регіоні відсутній Інтернет

Буча та регіон
Інтернет компанія БЕСТ звертається до абонентів

Інтернет компанія БЕСТ звертається до абонентів

Буча та регіон
Відкрито Центр техобслуговування для абонентів Компанії «Бест»

Відкрито Центр техобслуговування для абонентів Компанії «Бест»

Буча та регіон
Буча: Інфекційне відділення під ключ через 2 тижні (відеосюжет)

Буча: Інфекційне відділення під ключ через 2 тижні (відеосюжет)

Буча та регіон
Ремонт: У Бучі обмежений проїзд по вул. Енергетиків

Ремонт: У Бучі обмежений проїзд по вул. Енергетиків

Буча та регіон
В Бородянці знижено ставки єдиного податку

В Бородянці знижено ставки єдиного податку

Буча та регіон
Бучанський відділ освіти інформує про перспективи та стан освіти

Бучанський відділ освіти інформує про перспективи та стан освіти

відділ освіти
Компанія BEST пояснила, чому в ТЦ “Ірпінь Сіті” зник Інтернет

Компанія BEST пояснила, чому в ТЦ “Ірпінь Сіті” зник Інтернет

Буча та регіон
30 червня мільйони українців можуть залишитися без телебачення

30 червня мільйони українців можуть залишитися без телебачення

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.