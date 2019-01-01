COVID-19 за добу: Ірпінь +46, Буча +30. Статистика регіону

У Київській області за добу проведено дослідження методом ПЛР 2140 зразків біоматеріалу.

Згідно результатів ПЛР тестувань лабораторно підтверджено 697 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 28 дітей віком від 9 місяців до 17 років.м. Ірпінь – 46,смт. Коцюбинське – 9,смт. Бородянка – 8,Бородянський р-н – 4 (смт. Пісківка – 3, с. Мирча – 1),смт. Гостомель – 7,м. Буча – 5,смт. Ворзель – 1.За період епідемії в Київській області від ускладнень, викликаних COVID-19 померло 556 хворих (+ 21 за добу).В тому числі: смт. Гостомель, 47 років.