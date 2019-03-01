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Нові правила карантину для закладів освіти

Відтепер на всій території України заборонено відвідувати заклади освіти групам більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти, а також відвідувати окремі категорії закладів, 50% учнів і персоналу яких перебувають на самоізоляції.

Відповідне рішення Кабінету Міністрів, ухвалене 11 листопада 2020 року, оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з рішенням, забороняється відвідувати заклади здобувачами освіти групами кількістю більш ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

Також заборонено відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спортивної та спеціалізованої мистецької освіти, якщо більш ніж 50% учнів та персоналу закладу освіти перебувають на самоізоляції через контакт з пацієнтом, в якого підтвердили COVID-19.

Дані норми діють для закладів освіти на всій території України, оскільки останні зміни до правил карантину скасовують розподіл на окремі зони епідемічної небезпеки – «зелену», жовту», «помаранчеву» та «червону».

Нагадаємо, МОН спростувало інформацію в ЗМІ щодо встановлення у 2020/2021 н.р. зимових канікул в період із 28 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року та з 15 до 21 лютого 2021 року. Міністерство не надавало жодних офіційних листів-рекомендацій щодо цього питання.
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www.mon.gov.ua 
 #coronavirus законодавство
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