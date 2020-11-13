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COVID-19 за добу: Буча +30, Ірпінь +15. Статистика регіону

Оперативна інформація щодо COVID-19 на території Київської області станом на 13.11.2020 року.



За даними ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» станом на 8.00 год. 13.11.2020 року в Київській області лабораторно 23102 випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 1574 дитина.


За добу проведено дослідження методом ПЛР 2138 зразки біоматеріалу.

Згідно результатів ПЛР тестувань у 58 випадках при ретестуванні отримано повторний позитивний результат, лабораторно підтверджено 672 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19).

м. Буча – 30,
смт. Гостомель – 15,
м. Ірпінь – 15,
смт. Коцюбинське – 4,
смт. Бородянка – 3,
Бородянський р-н – 12 (смт. Пісківка – 10, с. Здвижівка, с. Мигалки – по 1).





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Київський обласний центр громадського здоров'я 
 #coronavirus
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