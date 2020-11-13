COVID-19 за добу: Буча +30, Ірпінь +15. Статистика регіону

Оперативна інформація щодо COVID-19 на території Київської області станом на 13.11.2020 року.

м. Буча – 30,

смт. Гостомель – 15,

м. Ірпінь – 15,

смт. Коцюбинське – 4,

смт. Бородянка – 3,

Бородянський р-н – 12 (смт. Пісківка – 10, с. Здвижівка, с. Мигалки – по 1).

За добу проведено дослідження методом ПЛР 2138 зразки біоматеріалу.Згідно результатів ПЛР тестувань у 58 випадках при ретестуванні отримано повторний позитивний результат, лабораторно підтверджено 672 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19).