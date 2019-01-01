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Карантин вихідного дня: Епіцентр працюватиме

Позиція ГК Епіцентр щодо карантину вихідного дня



Під час карантину вихідного дня мережі “Епіцентр” та “Нова лінія” реалізовуватимуть виключно життєво необхідні товари, дозволені постановою КМУ “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р” № 641, до яких належать харчові продукти, засоби гігієни, лікарські засоби та товари медичного призначення, ветеринарні препарати, корми та доставлятимуть їжу із наших ресторанів.

У цей час наші клієнти також можуть зробити замовлення в інтернет-магазині epicentrk.ua, на онлайн-полицях якого представлений асортимент із понад 1 млн найменувань товарів. Товари можна забрати безкоштовно самовивозом у Центрах видачі замовлень у наших торговельних центрах або замовити доставку. Ми робимо все, щоби на наших Центрах видачі замовлень ви не стикалися з чергами, які є в інших точках видачі товарів.

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