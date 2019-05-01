COVID-19 за добу: Ірпінь +47, Буча +10. Статистика регіону

У Київській області за добу проведено дослідження методом ПЛР 2336 зразки біоматеріалу.
Згідно результатів ПЛР тестувань у 66 випадках при ретестуванні отримано повторний позитивний результат, лабораторно підтверджено 700 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 26 дітей віком від 4 місяців до 17 років
Згідно результатів ПЛР тестувань у 66 випадках при ретестуванні отримано повторний позитивний результат, лабораторно підтверджено 700 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 26 дітей віком від 4 місяців до 17 років
м. Ірпінь – 47,
м. Буча – 10,
смт. Бородянка – 6,
Бородянський р-н – 9 (смт. Бабинці, смт. Клавдієво-Тарасове , с. Дружня, с. Мигалки – по 1, смт. Немішаєво – 2, смт. Пісківка – 3),
смт. Гостомель – 4,
смт. Ворзель – 2,
смт. Коцюбинське – 2,
м. Вишневе – 21,
м. Буча – 10,
смт. Бородянка – 6,
Бородянський р-н – 9 (смт. Бабинці, смт. Клавдієво-Тарасове , с. Дружня, с. Мигалки – по 1, смт. Немішаєво – 2, смт. Пісківка – 3),
смт. Гостомель – 4,
смт. Ворзель – 2,
смт. Коцюбинське – 2,
м. Вишневе – 21,