COVID-19 за добу: Ірпінь +47, Буча +10. Статистика регіону

м. Ірпінь – 47,

м. Буча – 10,

смт. Бородянка – 6,

Бородянський р-н – 9 (смт. Бабинці, смт. Клавдієво-Тарасове , с. Дружня, с. Мигалки – по 1, смт. Немішаєво – 2, смт. Пісківка – 3),

смт. Гостомель – 4,

смт. Ворзель – 2,

смт. Коцюбинське – 2,

м. Вишневе – 21,

Згідно результатів ПЛР тестувань увипадках при ретестуванні отримано повторний позитивний результат, лабораторно підтвердженокоронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 26 дітей віком від 4 місяців до 17 років