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В Україні запроваджують локдаун вихідного дня

Кабінет міністрів запроваджує в Україні так званий карантин вихідного дня.



За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Міністерство охорони здоров’я розробило зміни до постанови №641, які передбачають запровадження в Україні "карантину вихідного дня". І на цьому засіданні Кабмін планує ввести нові карантинні обмеження.
895 млн грн додатково Уряд виділяє на забезпечення киснем ліжкового фонду в лікарнях.

Він зауважив, що оскільки нові обмеження "неприємні та болісні" для бізнесу в ресторанній, розважальній та культурній сферах, уряд готовий підтримати підприємців. Для цього повністю відновлюються та розширюються наступні програми підтримки:

- компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм;
- програма портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом (до 80% кредиту буде покриватися державою);
- можливість застосування механізму визнання "карантину вихідного дня" форс-мажорною обставиною, що зараз обговорюється з Торговельно-промисловою палатою;
- продовження реалізації програми доступних кредитів "5-7-9", яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу. Тобто йдеться про рефінансування існуючих позик фактично під 0%.
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#coronavirus
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