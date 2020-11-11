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COVID-19: За добу 7 людей померло. Статистика регіону

Оперативна інформація щодо COVID-19 на території Київської області станом на 11.11.2020 року



За добу проведено дослідження методом ПЛР 2140 зразки біоматеріалу.

Київська область: Згідно результатів ПЛР тестувань у 87 випадках при ретестуванні отримано повторний позитивний результат, лабораторно підтверджено 692 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 21 дитини віком від 2 місяців до 17 років

м. Ірпінь – 32,
м. Буча – 20,
смт. Гостомель – 7,
смт. Коцюбинське – 12,
смт. Бородянка – 5,
Бородянський р-н – 4 (смт. Клавдієво-Тарасове – 1, смт. Пісківка – 3),


м. Бровари – 39,
м. Васильків – 25, Васильківський район – 32
смт. Баришівка – 40, Баришівський район – 26
м. Бориспіль – 40, Бориспільський р-н – 20

За добу надійшли повідомлення про 21 летальний випадок у хворих з підтвердженим COVID-19 (померло 19 чоловіків, з них два мешканці м. Біла Церква (57, 65 років), два – м. Ірпінь (58, 60 років), 63 роки, м. Богуслав, 82 роки, м. Бориспіль, 57 років, смт. Ворзель, 63 роки, смт. Гостомель, 69 років, м. Вишгород, 72 роки, м. Вишневе Києво-Святошинського району, 81 рік, с. Ольшаниця Рокитнянського району, 61 рік, м. Славутич)
та дев’ять жінок, з них двоє мешканці м. Буча (74, 79 років), двоє – Бориспільського району (64 роки, с. Любарці, 70 років, с. Вишеньки), 68 років, м. Біла Церква, 74 роки, м. Ірпінь, 57 років, с. Пристроми Переяслав-Хмельницького району, 73 роки, смт. Велика Димерка Броварського району), 64 роки, м. Вишневе Києво-Святошинського району).

Медичне спостереження встановлено за 32390 контактними особами.




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Київський обласний центр громадського здоров'я 
 #coronavirus Бучанський район Бучанська ОТГ Ірпінь
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