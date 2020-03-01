ВООЗ заявила про вихід пандемії за рамки надзвичайної ситуації

"Уже вийшов за рамки". ВООЗ закликала світ активізуватися в боротьбі з COVID

"Не дивлячись на те, що ми використовуємо засоби, які у нас є, щоб стримати поширення вірусу і врятувати життя, ми знаємо, що нам потрібні більш ефективні засоби, щоб взяти під контроль пандемію", - сказав Гебрейесус.

"Можливо, ми втомилися від COVID-19, але він не втомився від нас", - додав директор ВООЗ.