ВООЗ заявила про вихід пандемії за рамки надзвичайної ситуації

"Уже вийшов за рамки". ВООЗ закликала світ активізуватися в боротьбі з COVID
"Не дивлячись на те, що ми використовуємо засоби, які у нас є, щоб стримати поширення вірусу і врятувати життя, ми знаємо, що нам потрібні більш ефективні засоби, щоб взяти під контроль пандемію", - сказав Гебрейесус.
"Можливо, ми втомилися від COVID-19, але він не втомився від нас", - додав директор ВООЗ.
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявив про погіршення ситуації з поширенням коронавируса.
"Ми віддані захисту людей в умовах надзвичайної ситуації в сфері охорони здоров'я, але пандемія COVID-19 вже вийшла за рамки просто надзвичайної ситуації", - заявив він у виступі на 73-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.
Голова організації підкреслив, що пандемія негативно відбивається на боротьбі з іншими інфекційними захворюваннями.
Також Гебрейесус закликав розглядати вакцину від COVID-19 як "глобальне благо, а не приватний сировинний товар".
Пандемія охопила майже весь світ. Заразилися вже 50 мільйонів чоловік, понад 1,2 мільйона померли. Найбільше випадків інфікування зафіксовано в США, Індії та Бразилії.
Повна версія доповіді www.who.int >>