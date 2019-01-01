Украинские клиники переходят только на лечение пациентов с COVID-19, все плановые операции запрещены, - Ляшко.

"С понедельника все плановые госпитализации запрещены, наши больницы принимают только ургентных больных и, исключительно, больных коронавирусом", - сказал он на брифинге по результатам селекторных совещаний с регионами Украины в понедельник.

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максим Степанов за 9 листопада:

Украинские клиники с понедельника перестают принимать пациентов на плановые операции и переходят только на лечение больных с COVID-19.Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.▪️ За минулий тиждень було виявлено і лабораторно підтверджено діагноз COVID-19 у 66 824 осіб, що майже на 13 500 більше, ніж позаминулого тижня. До медичних закладів було госпіталізовано 9 234 особи – це на 2 тисячі більше, порівнюючи з попереднім тижнем. Наразі на стаціонарному лікуванні перебувають більше 28 тисяч пацієнтів із підозрою на коронавірусну хворобу або з підтвердженим діагнозом.▪️ За минулий тиждень було здійснено 301 575 тестувань методом ПЛР проти 293 494 досліджень тижнем раніше. На сьогодні у більшості областей відсутні проблеми з термінами проведення тестів, окрім Житомирської, Запорізької, Київської та Миколаївської областей. МОЗ планує і надалі нарощувати кількість тестувань на COVID-19, зокрема за рахунок нових методів досліджень, закупівлі додаткового обладнання тощо.▪️ Через стрімке поширення коронавірусної хвороби в країні МОЗ ініціює посилення карантинних обмежень. Зокрема, пропонується запровадити жорсткий карантин вихідного дня. Тобто в суботу та неділю будуть працювати лише продуктові магазини, аптеки (зокрема ветеринарні), транспорт та автозаправки. Заклади громадського харчування зможуть працювати виключно на виніс. Міністерство рекомендує заборонити на вихідні дні роботу ТРЦ, проведення розважальних закладів тощо. Лише мінімізуючи контакти, можливо розірвати ланцюг передачі вірусу.▪️ Припинити самоізоляцію дозволяється за таких умов: відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10-го дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження; відсутність клінічних проявів ГРЗ протягом 3 днів з 10-го дня від дати взяття матеріалу (у разі позитивного результату на COVID-19 методом ПЛР) без лабораторного обстеження; відсутність клінічних проявів ГРЗ за умови отримання одного негативного результату тестування методом ПЛР. У разі наявності одного із критеріїв рекомендовано припинити самоізоляцію.▪️ Повторне тестування методом ПЛР з метою визначення наявності чи відсутності вірусу в організмі може проводитися не раніше ніж через 10 днів від дати появи симптомів або отримання першого позитивного результату на COVID-19 методом ПЛР.▪️ З 2 листопада розпочав роботу контакт-центр МОЗ із питань протидії COVID-19. Отримати відповіді щодо процесу лікування та тестування на коронавірусну хворобу можна за безкоштовним номером: 0-800-60-20-19.