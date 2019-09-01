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Вранці в Бучі горів приватний будинок

9 листопада о 07:00 до оперативно-диспетчерської служби міста Ірпінь, надійшло повідомлення про загорання приватного житлового будинку за адресою: м. Буча, провулок Тарасівський.


До місця виклику було терміново направлено черговий караул 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (2 АЦ), 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (1 АЦ), 53-го Державного пожежно-рятувального посту селища Гостомель (1 АЦ)

По прибуттю рятувальниками встановлено, що осередок пожежі знаходиться на мансардному поверсі 2-х поверхового житлового будинку.
Пожежу було успішно локалізовано о 07:39 та повністю ліквідовано о 08:02.
Загалом на пожежу було залучено 4 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа
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