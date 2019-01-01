COVID-19: Більше тисячі хворих в Ірпені. Статистика регіону

В Київській області за даними обласного лабораторного центру 9 листопада 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 20410 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 1485 дітей та у 1912 медичних працівників.
За добу підтверджено 590 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 21-ї дитини віком від 9 місяців до 17 років
Буча: дані відсутні,
м. Ірпінь – 22,
смт. Коцюбинське -13,
смт. Гостомель – 3,
смт. Бородянка -3,
Бородянський р-н – 13 (смт. Бабинці -3, смт. Клавдієво-Тарасове -1, смт. Немішаєво -4, с. Загальці -1, с. Козинці -2, с. Мигалки -1, с. Микуличі -1),
смт. Ворзель -2,
с. Забуччя -1,
с. Мироцьке -1.
За добу підтверджено 590 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 21-ї дитини віком від 9 місяців до 17 років
Буча: дані відсутні,
м. Ірпінь – 22,
смт. Коцюбинське -13,
смт. Гостомель – 3,
смт. Бородянка -3,
Бородянський р-н – 13 (смт. Бабинці -3, смт. Клавдієво-Тарасове -1, смт. Немішаєво -4, с. Загальці -1, с. Козинці -2, с. Мигалки -1, с. Микуличі -1),
смт. Ворзель -2,
с. Забуччя -1,
с. Мироцьке -1.